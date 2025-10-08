Calciomercato Lazio, Repubblica: Insigne contro linea verde Fabiani, ma con Zaccagni via… C’è il Napoli interessato al capitano biancoceleste

Nel cuore della complessa strategia di mercato della Lazio, si annida un doloroso paradosso che ha un nome e un cognome: Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo è l’epicentro di un dilemma che contrappone le esigenze tecniche di Maurizio Sarri e le necessità finanziarie del club. Come riportato da La Repubblica, i giocatori più richiesti sul mercato, quelli con cui la Lazio potrebbe generare le plusvalenze necessarie per operare, sono anche i pilastri su cui si fonda il progetto dell’allenatore. E in questa lista, che include talenti come Gila, Guendouzi e Rovella, il nome di Zaccagni è forse quello più delicato.

Per Sarri, l’ex Verona è un elemento insostituibile nel suo tridente. La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e attaccare la porta rappresenta una delle principali fonti di pericolosità della squadra. Privarsene a gennaio significherebbe smantellare una delle certezze tattiche del tecnico, un sacrificio che Sarri vorrebbe evitare a ogni costo. Tuttavia, le dinamiche di mercato sono implacabili e l’interesse per Zaccagni è concreto, con il Napoli che osserva la situazione con particolare attenzione.

È proprio questo scenario a innescare un potenziale e clamoroso effetto domino. La cessione di Zaccagni, infatti, è l’unica condizione che renderebbe praticabile l’arrivo a Formello di Lorenzo Insigne. Il pupillo di Sarri, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS, rappresenterebbe il sostituto ideale agli occhi del Comandante: un giocatore che conosce a memoria i suoi dettami tattici e che potrebbe inserirsi immediatamente senza bisogno di adattamento.

Questa operazione, però, creerebbe un conflitto interno. L’ingaggio di un trentaquattrenne come Insigne andrebbe in netta controtendenza rispetto alla “linea verde” promossa dal direttore sportivo Fabiani, orientata su profili più giovani e di prospettiva. Sarri si troverebbe quindi a dover convincere personalmente il presidente Lotito a fare un’eccezione, investendo su un giocatore di grande esperienza ma dal futuro limitato. Il destino di Zaccagni, dunque, è il nodo cruciale che deciderà il mercato invernale della Lazio.