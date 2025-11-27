Calciomercato Lazio, Sarri rivoluziona tutto! Pronto un grande scambio per entusiasmare la piazza

Calciomercato Lazio, nel mezzo uno scambio non indifferente per i biancoceleste? La situazione non lascia dubbi incontrastati

Calciomercato Lazio – La prossima sessione invernale si preannuncia particolarmente delicata per il club biancoceleste, che dovrà necessariamente impostare le proprie operazioni seguendo una linea molto rigida: vendere prima di poter acquistare. Una strategia obbligata non solo per ragioni immediate, ma anche in ottica futura. Le scelte del mercato di gennaio, infatti, influenzeranno in maniera diretta il margine di manovra della Lazio nelle sessioni successive, con il rischio concreto che in estate si debba nuovamente lavorare a saldo zero o, nel peggiore dei casi, affrontare un nuovo blocco totale delle operazioni.

In questo scenario, i possibili movimenti in uscita assumono una centralità assoluta nel Calciomercato Lazio. Maurizio Sarri ha individuato da tempo i profili sacrificabili: Noslin e Belahyane sono in cima alla lista, mentre Dele-Bashiru resta in bilico. Anche Nuno Tavares potrebbe lasciare Formello qualora arrivasse un’offerta ritenuta adeguata dalla società. Tra questi, il nome di Noslin è quello che può generare le dinamiche più interessanti. L’olandese, infatti, potrebbe diventare la pedina giusta per arrivare a Ilic del Torino, obiettivo seguito a lungo dai biancocelesti.

La possibile operazione ruoterebbe attorno a uno scambio di prestiti fino a giugno, con la prospettiva di valutare entrambi i giocatori a fine stagione. Un’ipotesi che permetterebbe alla Lazio di rinforzarsi senza appesantire subito il bilancio, rispettando le restrizioni imposte dal club e mantenendo attiva la finestra sul talento serbo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe già dato il suo via libera all’operazione. Restano invece da chiarire le intenzioni di Baroni, che dovrà valutare se privarsi di Ilic in un momento cruciale della stagione. Dal punto di vista economico, gli ingaggi dei due giocatori – 1,6 milioni per Noslin e 1,5 milioni per Ilic – sono molto simili e non rappresenterebbero un ostacolo nella definizione dello scambio.

Ilic è un profilo che Sarri apprezza da tempo: il tecnico lo considera perfetto come mezzala, ma all’occorrenza lo vedrebbe bene anche nel ruolo di play. Una duttilità che potrebbe risultare preziosa nel progetto tecnico biancoceleste, qualora il Calciomercato Lazio riuscisse davvero a portarlo a Formello già in inverno.

