Calciomercato Lazio, un grande nome per Maurizio Sarri. Ecco le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, un nome nel mirino di Maurizio Sarri in vista di gennaio. La situazione

Nel pieno del Calciomercato Lazio, il nome di Mikel Oyarzabal continua a circolare con insistenza negli ambienti biancocelesti. Secondo quanto riportato da LazioNews.eu, l’attaccante della Real Sociedad è uno dei principali obiettivi individuati da Maurizio Sarri per rinforzare il reparto offensivo. Il tecnico toscano vede nello spagnolo il profilo ideale per aggiungere qualità, tecnica e capacità realizzativa a una squadra che ha mostrato troppe difficoltà sotto porta nella prima parte di stagione.

Oyarzabal, capitano e simbolo della Real Sociedad, rappresenta però un sogno complesso da realizzare. Nel contesto del Calciomercato Lazio, l’operazione è legata a doppio filo alla necessità di effettuare una cessione importante, che possa liberare spazio nel bilancio e nel monte ingaggi. La Lazio, infatti, deve prima alleggerire la rosa per poter investire su un colpo di questa portata.

Secondo quanto riportato da LazioNews.eu, la società starebbe valutando diverse opzioni in uscita, tra cui quella di Tomas Castellanos, che potrebbe garantire un incasso utile per finanziare il grande acquisto. Solo in questo modo la dirigenza potrà aprire una trattativa concreta con la Real Sociedad, club che difficilmente lascerà partire il proprio gioiello senza un’offerta importante.

Nel frattempo, Sarri avrebbe già espresso la sua preferenza per Oyarzabal rispetto ad altri nomi accostati alla Lazio nelle ultime settimane. Durante questo Calciomercato Lazio, sono stati valutati anche profili come Gianluca Raspadori e Pio Esposito, ma lo spagnolo rimane in cima alla lista per carisma, esperienza internazionale e duttilità tattica. L’attaccante, infatti, può giocare sia da esterno che da seconda punta, adattandosi perfettamente ai moduli preferiti dal tecnico biancoceleste.

La Lazio, dunque, resta vigile. L’idea di portare a Roma un talento del calibro di Oyarzabal accende l’entusiasmo dei tifosi e rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del club. Tuttavia, i margini di manovra nel Calciomercato Lazio restano limitati: la priorità è cedere per poi tentare l’affondo decisivo.

Nei prossimi giorni si capirà se la società riuscirà a creare le condizioni per aprire una trattativa concreta. In caso contrario, il sogno Oyarzabal resterà tale, ma la Lazio continuerà a lavorare per garantire a Sarri un rinforzo di livello in attacco, elemento chiave per rilanciare la corsa ai primi posti in Serie A e in Europa.