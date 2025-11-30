Calciomercato Lazio, Gigot via dai biancocelesti? Sentite questa ultima indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, ecco le ultime notizie riguardante il futuro di Gigot. La situazione attuale in casa biancoceleste

Il Calciomercato Lazio potrebbe vivere un nuovo capitolo nelle prossime settimane, con uno dei giocatori più discussi della rosa al centro delle attenzioni. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il francese Giogot sta proseguendo con il percorso di riabilitazione, ma i tempi di recupero risultano molto lenti a causa della delicatezza della caviglia. Una situazione che complica i piani del club biancoceleste, intenzionato a gestire al meglio il valore economico e tecnico del giocatore.

La società capitolina valuta attentamente le opzioni disponibili. La prima idea rimane quella di una cessione: il Calciomercato Lazio potrebbe offrire la possibilità di monetizzare l’investimento fatto su Giogot, evitando così di perdere i 4,489 milioni di euro spesi per il suo acquisto. Tuttavia, non sarà semplice trovare acquirenti disposti a puntare su un giocatore che è rimasto a lungo lontano dai campi e che deve completare un recupero fisico ancora delicato. Le difficoltà legate alla condizione atletica potrebbero rallentare eventuali trattative, obbligando la Lazio a valutare attentamente ogni proposta.

Se la cessione dovesse rivelarsi impraticabile, Giogot rimarrà a Roma e verrà monitorato direttamente da Maurizio Sarri nella seconda parte della stagione. L’allenatore, infatti, dovrà decidere come reinserire il francese in squadra, tenendo conto sia delle condizioni fisiche che delle esigenze tattiche. Sarri potrà valutare il giocatore durante gli allenamenti e decidere se renderlo un’opzione utile per il prosieguo del campionato, magari calibrando i minuti in campo per non compromettere la ripresa completa.

Il Calciomercato Lazio resta quindi aperto e in evoluzione: la società deve bilanciare l’aspetto economico con quello tecnico, cercando di proteggere l’investimento senza penalizzare la squadra. La gestione di Giogot diventa un caso emblematico, dove la delicatezza fisica e le ambizioni sportive si intrecciano. Nelle prossime settimane saranno decisive le scelte della dirigenza biancoceleste, sia in termini di mercato che di reinserimento in rosa, per determinare se il francese potrà trovare spazio in Serie A o se la Lazio dovrà cercare una soluzione alternativa per tutelare l’investimento.

