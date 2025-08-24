 Calciomercato Lazio, pronta una grossa vendita in casa biancoceleste? La situazione - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, pronta una grossa vendita in casa biancoceleste? La situazione

Calciomercato Lazio: futuro incerto per Cristo Muñoz, la Spagna lo chiama

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi, seppur con il freno tirato per quanto riguarda le operazioni in entrata. A tenere banco in queste ore, infatti, è soprattutto il fronte delle uscite, dove un nome su tutti sta attirando l’attenzione dei media e dei club europei: Cristo Muñoz.

Il giovane talento biancoceleste, classe 2005, è finito nel mirino di diverse squadre, soprattutto in Spagna, dove il suo nome circola con insistenza. A rilanciare la notizia è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui il giocatore potrebbe presto lasciare Roma per fare ritorno nel proprio Paese d’origine, a soli dodici mesi dal suo arrivo nella Capitale.

Muñoz, cresciuto calcisticamente nella celebre cantera del Barcellona, ha condiviso il suo percorso formativo alla Masia con giovani promesse come Gavi e Fermín López. Dopo aver lasciato la Catalogna, aveva scelto la Lazio per cercare nuove opportunità e affermarsi nel calcio italiano. Tuttavia, il suo percorso a Formello potrebbe essere più breve del previsto.

Secondo AS, diversi club di Segunda División spagnola sarebbero pronti a riportarlo in patria. In particolare, l’Almería avrebbe manifestato un forte interesse, avviando i primi contatti con l’entourage del giocatore. Ma non è l’unica pista concreta: anche in Italia, infatti, si registra l’interesse della Salernitana, che avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per un possibile trasferimento.

Con il Calciomercato Lazio in fase di stallo sul fronte acquisti — complici i vincoli economici e un ambiente ancora in piena ricostruzione dopo il ritorno di Sarri — le cessioni possono rappresentare un’occasione per snellire la rosa e aprire nuove opportunità in chiave futura.

La società biancoceleste, dal canto suo, riflette sul da farsi. Cedere Muñoz ora significherebbe rinunciare a un profilo di prospettiva, ma potrebbe anche offrire margini economici per eventuali colpi last minute. Il giocatore, intanto, attende sviluppi, consapevole che un ritorno in Spagna potrebbe garantirgli maggiore minutaggio e continuità.

Il Calciomercato Lazio, dunque, resta aperto e dinamico sul fronte delle uscite. E Cristo Muñoz potrebbe essere uno dei primi a salutare, aprendo ufficialmente una fase di cambiamenti a Formello.

