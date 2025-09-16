Calciomercato Lazio, occhi puntati su quel giocatore in vista di gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi su Arnau Martinez per gennaio 2026. La situazione

Nonostante il calciomercato della Lazio sia attualmente bloccato, la dirigenza biancoceleste non resta ferma. Il club capitolino sta infatti valutando con attenzione alcune operazioni in vista della sessione invernale del calciomercato 2026, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e colmare alcune lacune evidenziate in questo inizio di stagione. Uno dei nomi più caldi sul taccuino della Lazio è quello di Arnau Martinez, giovane terzino destro del Girona.

Arnau Martinez: il profilo che piace alla Lazio

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Arnau Martinez, difensore classe 2003 che milita nel Girona. Il giocatore è già una realtà nel campionato spagnolo: ha collezionato tre presenze ne La Liga 2025/26, confermando le ottime qualità tecniche e atletiche che avevano attirato l’attenzione degli osservatori nella scorsa stagione.

Martinez è un terzino moderno, capace di spingere con continuità sulla fascia destra ma anche attento in fase difensiva. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra non indifferente per le casse della Lazio, ma potenzialmente giustificata dal talento e dalla giovane età del calciatore.

Calciomercato Lazio: non solo Martinez nel mirino

Il calciomercato Lazio potrebbe dunque ripartire da Martinez, ma non è detto che sia l’unico obiettivo per gennaio. L’interesse del club biancoceleste per il difensore spagnolo dimostra la volontà della società di investire su profili giovani, funzionali e pronti ad integrarsi in un progetto a medio-lungo termine. La concorrenza, però, non manca: secondo le stesse fonti, anche la Fiorentina, guidata da Stefano Pioli, avrebbe messo il giocatore nel mirino.

In attesa di sviluppi concreti

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma il nome di Arnau Martinez è sicuramente da tenere d’occhio. Il club di Claudio Lotito sta già pianificando il futuro, cercando di anticipare la concorrenza e posizionarsi con intelligenza sul mercato invernale.

Il calciomercato della Lazio non è ancora entrato nel vivo, ma le manovre sono già cominciate. E l’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra con innesti giovani, dinamici e pronti a fare la differenza.