Calciomercato Lazio, pronto l'ingaggio di un grande giovane per la squadra biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Brian Madjo, giovane talento nel mirino per il futuro, ma Sarri vuole innesti pronti subito

Prima dell’arrivo di Maurizio Sarri e del blocco del mercato, la Lazio stava monitorando diversi profili per rinforzare la propria rosa, in particolare per il reparto offensivo. Uno dei nomi che aveva attirato l’attenzione della dirigenza biancoceleste, e in particolare del direttore sportivo Fabiani, era quello di Brian Madjo, giovane centravanti del Metz che aveva impressionato per le sue qualità tecniche e fisiche.

Madjo è un talento classe 2009, nato a Enfield in Inghilterra e cresciuto calcisticamente in Lussemburgo. La sua carriera, pur essendo ancora all’inizio, è già ricca di esperienze a livello internazionale, avendo fatto il salto dalla formazione giovanile alla prima squadra del Metz. L’attaccante, alto ben 193 cm, è dotato di una grande esplosività e una tecnica sopra la media, caratteristiche che gli hanno permesso di attirare l’interesse di numerosi club, tra cui la Lazio. Con quattro presenze in Ligue 1, Madjo ha già iniziato a farsi notare nella massima serie francese, mettendo in mostra il suo potenziale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio aveva valutato il suo profilo come un ottimo investimento per il futuro, con l’idea di acquistarlo per proiettarlo nelle stagioni successive. Il direttore sportivo Fabiani aveva visto in lui un prospetto interessante, in grado di apportare valore alla squadra a lungo termine. Tuttavia, con l’arrivo di Sarri, le priorità del mercato potrebbero essere cambiate.

Sarri, infatti, in questo momento ha esigenze diverse. La Lazio sta attraversando una fase delicata e l’allenatore ha bisogno di giocatori pronti e capaci di incidere subito, in grado di affrontare le difficoltà attuali della squadra. La situazione dell’attacco, in particolare, necessita di soluzioni immediate e non di investimenti a lungo termine. Per questo motivo, il profilo di Madjo, pur rimanendo interessante, potrebbe non essere la soluzione ideale per le necessità immediate della squadra. Sarri è alla ricerca di giocatori che possano contribuire fin da subito, per risollevare la squadra e migliorare la sua posizione in campionato.

In ogni caso, nonostante le nuove priorità, Madjo continua a essere monitorato dalla Lazio, con la possibilità che, in futuro, possa far parte del progetto biancoceleste. Tuttavia, per il momento, le esigenze di Sarri sono rivolte a rinforzi più esperti e pronti a entrare immediatamente nel vivo della competizione.

