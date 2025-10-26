Calciomercato Lazio, Sarri prepara le prossime mosse. Cosa ha richiesto?

Calciomercato Lazio: Sarri prepara le mosse per gennaio, tra Insigne, una mezzala e nuovi rinforzi

Il calciomercato Lazio si preannuncia particolarmente movimentato in vista della sessione di gennaio. Dopo settimane di tensione, sembrano arrivare segnali di distensione tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste, ma la vera prova di fiducia reciproca arriverà proprio con le scelte di mercato. Il tecnico toscano, infatti, ha da tempo espresso la necessità di rinforzare la rosa con innesti mirati, soprattutto in mezzo al campo, e di riportare in Italia un suo vecchio pupillo: Lorenzo Insigne.

Calciomercato Lazio: gli obiettivi di Sarri

Sarri considera la mezzala una priorità assoluta. La Lazio, infatti, ha mostrato in questa prima parte di stagione alcune lacune in termini di qualità e dinamismo nella zona centrale del campo. Il calciomercato Lazio potrebbe quindi portare un profilo capace di garantire equilibrio e inserimenti offensivi, qualità fondamentali per il gioco del tecnico.

Parallelamente, resta viva la pista che porta a Insigne, attualmente al Toronto FC. L’attaccante partenopeo, già allenato da Sarri ai tempi del Napoli, rappresenterebbe un innesto di grande esperienza e carisma. Tuttavia, l’operazione non è semplice: il direttore sportivo Angelo Fabiani non sembra del tutto convinto dell’affare, soprattutto per motivi economici. Il suo eventuale arrivo dipenderà dalle cessioni e dalle risorse che la società deciderà di investire nel mercato di riparazione.

Possibili uscite e nuovi innesti

Il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe anche aprirsi con alcune partenze. Se Tavares dovesse lasciare la squadra, la società cercherà un nuovo terzino in grado di alternarsi con Marusic e Lazzari, garantendo spinta e affidabilità difensiva. Allo stesso tempo, Sarri valuta la possibilità di inserire un regista se Rovella non dovesse recuperare pienamente dalla pubalgia che lo ha tenuto ai box per diverse settimane.

Gli scenari restano aperti e molto dipenderà dalle condizioni fisiche dei giocatori attualmente infortunati e dalla disponibilità della società a investire. L’obiettivo di Sarri è chiaro: alzare il livello tecnico della squadra per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e puntare a un posto in Europa.

Calciomercato Lazio: fiducia e attesa

Il rapporto tra Sarri e la dirigenza sembra in fase di riavvicinamento, ma il calciomercato Lazio di gennaio sarà il vero banco di prova. Dalle mosse in entrata e in uscita dipenderà non solo la competitività della squadra, ma anche il futuro del progetto tecnico costruito attorno al mister toscano.

