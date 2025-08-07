Calciomercato Lazio, Sarri è stato abbastanza chiaro fino a settembre. Sentite cosa ha detto! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri frena sulle cessioni: il tecnico vuole valutare tutto a fine mese

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicatissima. Il club biancoceleste si trova a dover gestire un vero e proprio blocco nelle operazioni in uscita, con l’allenatore Maurizio Sarri che avrebbe chiesto alla società di non effettuare alcuna cessione immediata. Una decisione ponderata, dettata dalla necessità di evitare di trovarsi con una rosa incompleta nel vivo della stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore toscano, pur comprendendo l’esigenza di ridurre l’organico attuale da 19 a 17 giocatori, avrebbe chiesto di prendere tempo fino alla fine del mese, in modo da poter valutare in maniera completa la condizione dei suoi uomini e fare scelte più consapevoli.

Il calciomercato Lazio è quindi in una fase di attesa. Alcuni giocatori inizialmente considerati in uscita, come Cancellieri e Gigot, ora vedono riaccendersi le speranze di una permanenza, almeno temporanea. Con Noslin che non ha ancora convinto del tutto e Patric ai box per problemi fisici, Sarri vorrebbe infatti analizzare meglio le alternative prima di dare il via libera a eventuali partenze.

Va però specificato che le situazioni di Cancellieri e Gigot sono molto diverse. Il primo ha mostrato segnali positivi, soprattutto nell’amichevole contro il Galatasaray, e potrebbe rientrare nei piani dell’allenatore. Gigot, invece, è alle prese con problemi alla schiena e, a quanto pare, non ha ancora pienamente convinto lo staff tecnico. Nonostante lo stop temporaneo alle uscite, il difensore francese resta uno dei principali indiziati a lasciare Formello nelle prossime settimane.

Ulteriori indizi di questa nuova strategia nel calciomercato della Lazio arrivano dalla conferma di Hysaj e Basic, due giocatori che sembravano sulla lista dei partenti ma che al momento restano nella rosa. Anche la trattativa per l’uscita di Ruggeri ha subito un rallentamento, ulteriore segnale di come il club stia procedendo con grande cautela.

In conclusione, il calciomercato Lazio sta vivendo una fase di riflessione. Sarri vuole tempo e chiarezza prima di procedere con le cessioni, consapevole che ogni scelta fatta ora potrebbe pesare durante la stagione. La società è chiamata a trovare un difficile equilibrio tra esigenze tecniche e strategie di mercato.