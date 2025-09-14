Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Noslin a gennaio? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il futuro di Noslin si deciderà a gennaio, interesse da PSV e Ajax

Il calciomercato Lazio continua a tenere banco anche in vista della sessione invernale. Dopo le recenti polemiche e la bufera che ha coinvolto Noslin, la società biancoceleste sembra aver preso una decisione chiara: ogni discorso legato alla sua cessione verrà rimandato a gennaio. La Lazio, infatti, non ha intenzione di affrontare trattative affrettate a ridosso della chiusura del mercato estivo, preferendo valutare tutto con calma durante la finestra invernale.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, due importanti club olandesi hanno manifestato un forte interesse per l’attaccante: si tratta di PSV Eindhoven e Ajax, entrambe alla ricerca di rinforzi offensivi per la seconda parte della stagione. Tuttavia, le due società non sarebbero disposte ad acquistare Noslin a titolo definitivo già a gennaio. L’idea, condivisa da entrambe, sarebbe quella di avanzare una proposta di prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di valutare il rendimento del giocatore prima di investire una cifra importante per l’acquisto.

Il calciomercato Lazio si preannuncia quindi movimentato anche nei prossimi mesi, con la dirigenza che dovrà valutare attentamente il futuro di Noslin. Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante ha alternato buone prestazioni ad alcune uscite meno convincenti, attirando comunque l’attenzione di diversi club esteri. La scelta di rinviare tutto a gennaio sembra strategica: da un lato, permette alla Lazio di proteggere il valore del giocatore, dall’altro consente al calciatore stesso di avere una nuova opportunità per dimostrare il suo valore in maglia biancoceleste.

Per la Lazio, il mercato invernale sarà anche l’occasione per intervenire su altre zone del campo, ma la questione Noslin sarà sicuramente uno dei dossier principali da affrontare. Il calciomercato Lazio, dunque, non si ferma e si prepara a vivere settimane intense tra valutazioni, strategie e possibili operazioni in uscita e in entrata.