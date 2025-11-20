Insigne resta un’idea per la Lazio: riusciranno i biancocelesti a raggiungere quel grande obiettivo?

Insigne resta un’idea, ma il Calciomercato Lazio è ancora un enigma. La situazione non lascia dubbi

Il Calciomercato Lazio si sta rivelando una vera e propria incognita, complice anche il silenzio che continua a circondare i numeri del bilancio presentato da Claudio Lotito alla Commissione di vigilanza. Finché il quadro economico non sarà reso pubblico, diventa difficile capire quali margini reali avrà la società in questa finestra di mercato. Le strategie restano avvolte nel riserbo, e ciò alimenta attese, dubbi e inevitabili speculazioni sui possibili movimenti.

Nel frattempo, Maurizio Sarri continua a insistere su un punto rimasto irrisolto: l’arrivo di un vice Zaccagni. Il tecnico biancoceleste ritiene fondamentale aggiungere un profilo capace di alternarsi con l’esterno mancino, soprattutto in una stagione in cui gli impegni ravvicinati richiedono rotazioni più profonde e maggiore qualità nelle alternative. In questo senso, il nome che torna ciclicamente alla ribalta del Calciomercato Lazio è quello di Lorenzo Insigne.

Insigne continua ad aspettare Sarri

L’ex capitano del Napoli, attualmente in attesa di una chiamata che possa riportarlo in Serie A, continua ad allenarsi da solo per mantenersi in forma e farsi trovare pronto qualora la Lazio decidesse di affondare il colpo. Il legame personale e professionale con Sarri resta forte, e lo stesso Insigne avrebbe dato disponibilità totale a ritrovare l’allenatore che più di tutti ha esaltato le sue qualità negli anni d’oro partenopei.

Nonostante questo, l’operazione non è affatto semplice. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ostacolo principale è rappresentato dall’età del giocatore: 34 anni compiuti e una politica societaria che negli ultimi anni ha mostrato una certa rigidità verso acquisti over. Il direttore sportivo Angelo Fabiani resta infatti scettico sulla possibilità di inserire in rosa un calciatore non più giovane, anche perché ciò comporterebbe la liberazione di uno slot nella lista degli over 22, manovra tutt’altro che banale.

Un bivio decisivo per il Calciomercato Lazio

La Lazio si trova dunque davanti a un bivio. Da un lato c’è la volontà di Sarri di puntare su un giocatore esperto, già pronto e perfettamente integrabile nel sistema di gioco; dall’altro le necessità amministrative e la filosofia gestionale del club, che spingono verso prudenza e valutazioni più a lungo termine. La sensazione è che il futuro di Insigne e quello del Calciomercato Lazio siano strettamente intrecciati: una scelta dovrà essere fatta presto, e determinerà non solo la struttura della rosa, ma anche l’identità tecnica che la squadra vorrà consolidare per la seconda parte di stagione.

Finché Lotito non scioglierà i nodi sul bilancio, però, ogni scenario resterà sospeso. E il Calciomercato Lazio continuerà a vivere di attese, riflessioni e possibilità ancora tutte da svelare.

