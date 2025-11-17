Calciomercato Lazio, Insigne vicino al ritorno? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Calciomercato Lazio: Insigne potrebbe tornare sotto la guida di Sarri, l’affare è possibile

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio starebbe valutando seriamente l’opportunità di riportare Lorenzo Insigne nella capitale, con il calciatore napoletano che rappresenta l’unica vera opzione per soddisfare le esigenze tattiche di Maurizio Sarri. L’attaccante, che ha lasciato il Napoli per il Toronto FC nel 2022, starebbe cercando di tornare in Italia e di riunirsi al tecnico che lo ha già allenato con successo. Sarri, infatti, avrebbe bisogno del “tiraggiro” di Insigne per dare quel tocco di estro e fantasia alla sua squadra, che al momento appare carente di qualità offensiva.

Il ritorno di Insigne: una necessità per Sarri

Lorenzo Insigne, uno dei talenti più puri del calcio italiano, ha sempre avuto un legame speciale con Sarri, che lo ha valorizzato enormemente durante la sua esperienza al Napoli. La possibilità di vederlo di nuovo sotto la sua guida, questa volta con la maglia della Lazio, è una delle grandi opportunità per Sarri di potenziare un attacco che, pur con giocatori di buon livello, non è ancora riuscito a raggiungere la piena qualità che il tecnico vorrebbe. Insigne, con la sua capacità di dribbling, velocità e il celebre “tiraggiro” dalla distanza, sarebbe proprio il rinforzo che manca alla Lazio per dare una svolta al proprio gioco offensivo.

Le condizioni economiche: l’affare è alla portata della Lazio

Dal punto di vista economico, l’affare è possibile grazie a un ingaggio che risulta relativamente accessibile. Insigne, infatti, percepirebbe circa 1,2 milioni di euro a stagione, una cifra ben lontana da quella che guadagnava a Napoli o al Toronto FC. Questo stipendio potrebbe essere facilmente coperto dalle risorse risparmiate dalle cessioni di Tchaouna, Casale e Fares, che hanno permesso alla Lazio di avere una maggiore flessibilità finanziaria. Il giocatore sarebbe disposto a tornare in Italia e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel campionato di Serie A, con una destinazione che lo affascina molto.

Il futuro di Insigne: Roma, una nuova casa?

La trattativa, seppur complessa, potrebbe rivelarsi una vera occasione per la Lazio, che potrebbe aggiungere un altro pezzo pregiato al proprio reparto offensivo, completando così la rosa a disposizione di Sarri. L’interesse di Insigne per il ritorno in Italia è concreto, ma le difficoltà legate alla sua partenza dal Toronto FC e alla sua voglia di rilanciarsi in Serie A potrebbero comunque complicare i tempi della trattativa. Tuttavia, la Lazio, con la giusta offerta, potrebbe riuscire a concretizzare questo sogno di mercato, rendendo la stagione biancoceleste ancora più entusiasmante.

