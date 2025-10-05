Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic potrebbe cambiare la rotta dei biancocelesti? Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sogno Milinkovic-Savic, ritorno possibile? La situazione attuale dei biancocelesti

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna a far battere i cuori dei tifosi biancocelesti. Dopo una sola stagione in Arabia Saudita con l’Al-Hilal, il centrocampista serbo sembra intenzionato a rimettersi in gioco nel calcio europeo, e l’ipotesi di un ritorno in Serie A diventa ogni giorno più concreta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il sogno di Milinkovic-Savic è chiaro: vuole tornare in Italia, dove ha vissuto i suoi anni migliori con la maglia della Lazio.

Il Calciomercato Lazio, dunque, si infiamma nuovamente intorno al nome del “Sergente”, anche se al momento le piste più calde portano a Juventus e Inter. Tra le due, sarebbe proprio la Vecchia Signora ad aver mostrato il maggiore interesse per un possibile colpo a centrocampo già nella sessione invernale di gennaio.

Tuttavia, non è escluso che la Lazio possa inserirsi nella corsa, soprattutto se Milinkovic-Savic dovesse optare per un ritorno emotivo nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta. La società biancoceleste, pur alle prese con una politica di contenimento dei costi, monitora con attenzione l’evolversi della situazione.

A riaccendere le speranze dei tifosi laziali ci ha pensato anche il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che nei giorni scorsi ha dichiarato:

“Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta.”

Parole che, seppur brevi, alimentano le voci su una possibile rottura con il club arabo e aprono scenari interessanti per il Calciomercato Lazio estivo.

Un ritorno a parametro zero la prossima estate, seppur complicato, non è da escludere. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma anche dalla capacità della Lazio di muoversi in anticipo, magari con un progetto tecnico convincente e sostenibile sul piano economico.

Il dossier Milinkovic-Savic, dunque, è destinato a restare caldo nei prossimi mesi. Per ora, il Calciomercato Lazio sogna, mentre il Sergente riflette. Il suo futuro resta incerto, ma a Formello la porta non è mai stata davvero chiusa.