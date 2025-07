Calciomercato Lazio, cessioni importanti per sbloccare gli affari dei biancocelesti. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: servono cessioni per sbloccare il mercato di gennaio

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata. Prima di poter pensare a nuovi acquisti per gennaio, il club biancoceleste è chiamato a risolvere alcune questioni legate agli esuberi presenti in rosa. La società deve infatti rientrare nei parametri economici richiesti dalla FIGC, in particolare nei cosiddetti “costi del valore allargato”, entro la data limite del 30 settembre. Solo rispettando questi vincoli finanziari sarà possibile intervenire nuovamente sul mercato nella sessione invernale.

Tra i nomi da cedere con urgenza figura Mohamed Fares, tornato alla Lazio dopo un’esperienza poco fortunata in Grecia. L’esterno algerino è ormai fuori dal progetto tecnico e rappresenta un peso importante per il bilancio del club. Con un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione, Fares è uno degli stipendi più pesanti tra i giocatori fuori rosa, e la sua permanenza ostacola ogni possibile operazione in entrata.

Il problema principale, come spesso accade in questi casi, riguarda la difficoltà a trovare acquirenti disposti a coprire l’intero stipendio del giocatore o ad avviare una trattativa definitiva. L’obiettivo della dirigenza, in questa fase del Calciomercato Lazio, è liberarsi almeno temporaneamente dell’ingaggio del difensore attraverso un prestito, eventualmente con parte dello stipendio pagato dal club romano, pur di iniziare a ridurre i costi.

Oltre a Fares, la Lazio sta valutando altre situazioni simili: ci sono diversi elementi ai margini della rosa che potrebbero lasciare Formello nelle prossime settimane. Tuttavia, la priorità resta trovare una soluzione per l’algerino, anche perché la sua uscita potrebbe sbloccare a livello contabile i primi margini per operare sul mercato di gennaio.

Il Calciomercato Lazio, quindi, non si limita all’attesa di colpi in entrata, ma passa soprattutto attraverso un’attenta gestione delle risorse e dei contratti ancora a bilancio. Solo con una strategia oculata e tempestiva si potrà pensare a rinforzare la rosa nella seconda parte della stagione.

In sintesi, il futuro del mercato biancoceleste dipende in gran parte dalla capacità del club di piazzare gli esuberi. E in questo senso, il nome di Fares rappresenta il primo nodo da sciogliere per dare slancio al Calciomercato Lazio.