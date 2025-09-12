 Calciomercato Lazio, Gigot sta diventando insostenibile economicamente? Ecco il piano - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, Gigot sta diventando insostenibile economicamente? Ecco il piano

Published

3 ore ago

on

By

Gigot
Gigot

Calciomercato Lazio: il caso Gigot tra infortunio e addio rinviato. La situazione attuale

Uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane di calciomercato Lazio è quello di Samuel Gigot. Il difensore francese, acquistato con aspettative elevate appena un anno fa, oggi si trova ai margini del progetto tecnico e fuori dai radar delle rotazioni di Maurizio Sarri. La sua situazione è diventata ancora più complicata a causa di un infortunio che lo costringe allo stop forzato e che ha di fatto congelato qualsiasi ipotesi di cessione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gigot si è recentemente sottoposto a una visita specialistica in Francia per valutare le condizioni della sua caviglia. L’esito ha confermato la necessità di un intervento chirurgico, che dovrebbe svolgersi proprio in territorio francese. I tempi di recupero sono ancora da definire, ma quel che è certo è che il difensore dovrà affrontare un percorso lungo, che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane, se non mesi.

Rientrato a Roma, Gigot si è presentato a Formello dove seguirà un programma di recupero personalizzato, svolgendo lavoro individuale e restando separato dal gruppo. Una situazione che complica ulteriormente i piani del club, anche in ottica calciomercato Lazio. La società biancoceleste, infatti, aveva preso in considerazione la possibilità di cedere il giocatore già in estate, sia per motivi tecnici che per ragioni economiche: la sua uscita avrebbe contribuito ad alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio in rosa.

L’infortunio ha però bloccato qualsiasi tipo di trattativa, lasciando la dirigenza con un problema non di poco conto. In un periodo in cui ogni risorsa è fondamentale, la Lazio si ritrova con un giocatore fuori dai piani e non cedibile, almeno fino al mercato di gennaio, ammesso che il recupero fisico proceda nei tempi previsti.

Il caso Gigot rappresenta uno dei dossier aperti del calciomercato Lazio, un mercato che ha vissuto momenti di grande incertezza tra entrate frenate e uscite complicate. La società dovrà ora gestire con attenzione anche queste situazioni, cercando di trovare soluzioni per rimettere ordine nella rosa e pianificare il futuro con maggiore chiarezza.

