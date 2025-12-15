Calciomercato Lazio, ecco le ultime novità sul mondo biancoceleste. Nel mirino una nuova pedina importante

Calciomercato Lazio, le ultime novità. Nel mirino un nuovo grande giocatore per rinforzare il reparto

Il Calciomercato Lazio entra sempre più nel vivo, anche se l’apertura ufficiale della finestra di gennaio è ormai alle porte. In casa biancoceleste, infatti, non passa giorno senza che emergano nuovi nomi accostati alla società capitolina, segno di un’attenta fase di monitoraggio da parte della dirigenza. Con il mercato di riparazione distante appena due settimane, è naturale che indiscrezioni e voci si moltiplichino, alimentando l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Tra i profili recentemente finiti nel mirino del Calciomercato Lazio spicca quello di Yanis Massolin, giovane centrocampista attualmente in forza al Modena. Il classe 2002 si sta mettendo in evidenza in Serie B grazie a prestazioni solide e a una crescita costante, elementi che non sono passati inosservati agli osservatori dei club di Serie A.

Il Modena, protagonista di un campionato positivo, basa gran parte della propria forza su un gruppo compatto e ben amalgamato, costruito con pazienza nel tempo. La priorità della società emiliana resta quella di preservare l’equilibrio della squadra guidata da Andrea Sottil, evitando cessioni affrettate che potrebbero comprometterne la stabilità. Tuttavia, è inevitabile che i giocatori più talentuosi e promettenti attirino l’attenzione di realtà più blasonate.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, Massolin rappresenta uno dei profili più seguiti dagli operatori di mercato. Il suo nome è circolato con insistenza negli ultimi giorni, entrando di diritto nei radar del Calciomercato Lazio. In particolare, il club biancoceleste avrebbe mostrato un interesse concreto, con Alberto Bianchi, stretto collaboratore del direttore sportivo Angelo Fabiani, che lo starebbe osservando da diverse settimane.

Le relazioni sul centrocampista sarebbero decisamente positive, a conferma delle qualità tecniche e della maturità tattica del giovane giocatore. Resta ora da capire se la Lazio deciderà di affondare il colpo già a gennaio o se preferirà rimandare eventuali discorsi alla prossima estate. Una cosa è certa: il nome di Massolin è destinato a rimanere caldo nel panorama del Calciomercato Lazio.

