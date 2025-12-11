Calciomercato Lazio, Samardzic fortemente nel mirino della squadra biancoceleste. La situazione attuale!

Calciomercato Lazio: caccia alla mezzala di qualità, Sarri indica i profili giusti per gennaio

Il Calciomercato Lazio entra in una fase decisiva, con la dirigenza biancoceleste impegnata a regalare a Maurizio Sarri una mezzala di qualità, un tassello considerato fondamentale per migliorare equilibrio e creatività del centrocampo. Il tecnico toscano ha più volte sottolineato come in rosa manchi un giocatore con determinate caratteristiche tecniche e dinamiche, elemento che sta limitando alcune soluzioni tattiche.

Come riportato da Il Messaggero, già in estate Sarri aveva analizzato diversi profili, prima che il blocco agli acquisti rallentasse ogni trattativa. Uno dei nomi valutati con maggiore interesse era quello di Karetsas del Genk, giovane di grande prospettiva che però ora appare fuori portata, sia per costi sia per concorrenza. Anche Berti del Cesena era stato monitorato con attenzione, ma viene ritenuto ancora troppo acerbo per un salto immediato in Serie A e soprattutto per inserirsi nei meccanismi complessi del gioco di Sarri.

Il Calciomercato Lazio continua comunque a muoversi su più fronti. Nella lista dei possibili rinforzi figurano anche Ilic del Torino, mezzala moderna e già pronta per il salto in un club che lotta stabilmente per l’Europa, Fabbian del Bologna, uno dei giovani più interessanti del campionato, e Watson del Kilmarnock, in scadenza a giugno e dunque occasione appetibile anche a livello economico.

Ma, secondo lo stesso quotidiano romano, il nome che farebbe realmente la differenza per Sarri è quello di Lazar Samardzic. Il talento serbo, oggi all’Atalanta, sta trovando pochissimo spazio e potrebbe essere uno dei colpi più intriganti del mercato invernale. Non è la prima volta che la Lazio tenta di portarlo nella Capitale: Claudio Lotito lo aveva già trattato in passato, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Adesso, invece, Samardzic avrebbe un ruolo chiaro e immediato all’interno del progetto tecnico.

La situazione è in evoluzione, ma una cosa appare evidente: il Calciomercato Lazio è pronto a muoversi con decisione per consegnare al Comandante la mezzala che manca. E gennaio potrebbe finalmente essere il momento giusto per completare un reparto che necessita di qualità e imprevedibilità.

