 Calciomercato Lazio, Dia in difficoltà. Futuro in bilico per l'attaccante biancoceleste? La situazione attuale - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, Dia in difficoltà. Futuro in bilico per l'attaccante biancoceleste? La situazione attuale

Dia
Dia

Calciomercato Lazio: Boulaye Dia in difficoltà, Sarri valuta il suo futuro in attacco

Il calciomercato Lazio potrebbe presto entrare nel vivo anche per quanto riguarda il reparto offensivo, con l’attaccante Boulaye Dia che sta attraversando un periodo difficile. Il senegalese, acquistato la scorsa estate dal Villarreal, sta incontrando delle difficoltà nell’adattarsi al ruolo di prima punta, soprattutto da quando Castellanos è uscito di scena per infortunio. La sua mancanza si è fatta sentire e ha messo in luce alcune problematiche per la Lazio, che da qualche settimana fatica a trovare la via del gol.

Dia, infatti, non riesce a replicare le buone prestazioni che lo avevano contraddistinto all’inizio della stagione. Con l’assenza di Castellanos, che prima dell’infortunio aveva contribuito con 2 gol e 3 assist, il senegalese sembra avere più difficoltà a essere incisivo in zona gol. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la sua media realizzativa è deludente: un gol ogni 500 minuti in campo, con un solo tiro tentato nelle ultime tre partite da titolare contro Atalanta, Juventus e Pisa.

Questa situazione sta portando Maurizio Sarri a riflettere sulle opzioni offensive per la Lazio, anche in vista della prossima sfida di Serie A contro il Cagliari. Come evidenziato da alcune fonti, Sarri potrebbe decidere di partire con Pedro nel ruolo di falso nueve, un’opzione che, seppur sperimentale, potrebbe offrire più dinamismo all’attacco biancoceleste. Tuttavia, per il momento, Boulaye Dia rimane in vantaggio rispetto a Pedro e probabilmente partirà titolare contro i sardi.

Nonostante le difficoltà attuali, Dia non è ancora completamente escluso dal progetto tecnico di Sarri. La Lazio spera che il senegalese possa ritrovare la sua condizione migliore, soprattutto in vista della finestra di calciomercato invernale, quando potrebbero esserci delle valutazioni su eventuali rinforzi offensivi. Il club, infatti, è sempre alla ricerca di soluzioni che possano rafforzare il reparto offensivo e risolvere il problema della scarsità di gol, un aspetto che ha caratterizzato alcune delle ultime prestazioni della squadra.

Il futuro di Boulaye Dia è quindi legato a un periodo di adattamento e a un possibile riscatto nelle prossime settimane. Sarri e la Lazio si augurano che il senegalese possa essere decisivo per il ritorno al successo in campionato, ma il calciomercato Lazio potrebbe anche portare nuovi scenari, soprattutto se il rendimento offensivo non dovesse migliorare.

