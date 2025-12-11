Calciomercato Lazio, Marusic ha già deciso il suo futuro? Ecco il punto e le novità in casa biancoceleste

Calciomercato Lazio – Marusic, futuro in bilico e nessuna offerta dal Napoli. Il terzino resta un nome caldo

Il futuro di Adam Marusic resta un tema centrale nel Calciomercato Lazio, soprattutto in vista delle prossime sessioni di mercato. Il terzino montenegrino, uno dei giocatori più esperti della rosa biancoceleste, ha rinnovato il proprio contratto di un solo anno al termine della scorsa stagione, fissandone la scadenza al 30 giugno 2026. Una situazione che lo rende un profilo appetibile per molte società alla ricerca di un rinforzo affidabile sulla fascia destra.

All’interno delle strategie del Calciomercato Lazio, Marusic rappresenta un nodo non secondario: la dirigenza dovrà scegliere se puntare ancora sul suo contributo oppure valutare una cessione futura per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni avevano parlato di un forte interesse del Napoli, ipotesi che aveva subito catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

A smorzare queste voci è stato però Fabrizio Romano. Attraverso il suo canale YouTube, il noto esperto di mercato ha chiarito che al momento non risultano trattative, contatti o offerte da parte del club partenopeo per il laterale montenegrino. Romano ha aggiunto: “Marusic è stato proposto come opportunità a diverse squadre, ma non ci sono riscontri riguardo al Napoli, né al giocatore è stata presentata un’offerta ufficiale.”

Una smentita che, se da un lato raffredda l’interesse esterno, dall’altro conferma come Marusic rimanga una pedina importante nella costruzione del futuro biancoceleste. Il Calciomercato Lazio dovrà presto definire il suo destino: rinnovare il contratto per blindarlo o valutare eventuali proposte in arrivo. Una scelta che potrebbe incidere sulla programmazione tecnica della squadra nei prossimi anni.