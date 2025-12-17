Calciomercato Lazio, cosa deve fare Claudio Lotito per sbloccare tutta la situazione? Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: attesa per la decisione della Commissione di controllo

Pochi giorni e il futuro della Lazio sarà finalmente più chiaro. Entro sabato 20 dicembre, infatti, è prevista l’ultima riunione della Commissione di controllo prima di prendere una decisione fondamentale sul mercato biancoceleste. Questo momento sarà decisivo per capire se la società potrà operare liberamente nel Calciomercato Lazio o se sarà costretta a rispettare restrizioni più severe.

Uno dei punti centrali riguarda il cosiddetto saldo zero. La Commissione dovrà stabilire se la Lazio può muoversi sul mercato senza apportare nuove risorse o se sarà necessario un intervento economico per rientrare nella soglia dell’80% del costo del lavoro allargato. Prima delle ultime operazioni, con le cessioni di Tchaouna e Casale, il club capitolino si trovava intorno all’81%, leggermente oltre la soglia consentita.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe bastare un piccolo intervento economico per sbloccare completamente il mercato. L’ipotesi al vaglio prevede un versamento di circa 3,5-4 milioni di euro da parte del patron della Lazio, sufficiente per riaprire tutte le operazioni di acquisto e vendita. Un passo cruciale che non solo permetterebbe alla società di muoversi liberamente nel Calciomercato Lazio, ma anche di affrontare con maggiore serenità i rinnovi contrattuali. Al momento, infatti, i rinnovi sono possibili solo senza aumenti salariali, ma con l’apertura del mercato la situazione potrebbe cambiare.

Non vanno poi trascurate le implicazioni sulle plusvalenze. Queste operazioni potrebbero rivelarsi fondamentali in vista della trimestrale di marzo, quando la soglia dell’indicatore scenderà al 70% e gli under 23 italiani verranno esclusi dal calcolo. Garantire una gestione oculata delle risorse sarà quindi essenziale per mantenere il club in equilibrio economico e permettere nuove operazioni di mercato.

In sintesi, la prossima settimana sarà decisiva per il Calciomercato Lazio: la decisione della Commissione determinerà non solo la libertà operativa della società, ma anche la capacità della dirigenza di pianificare acquisti, cessioni e rinnovi in vista della prossima stagione. La Lazio resta vigile, pronta a sfruttare ogni opportunità per rinforzare la rosa.