News
Calciomercato Lazio, Loftus Cheek arriverà in biancoceleste? La situazione non lascia alcun dubbio!
Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek nel mirino: Sarri punta al centrocampista inglese. La situazione attuale
Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il Calciomercato Lazio torna a infiammarsi e tra i profili più chiacchierati spicca quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, attualmente al Milan, rappresenta un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo biancoceleste, soprattutto per il legame speciale con Maurizio Sarri, che lo ha allenato ai tempi del Chelsea, vivendo insieme alcuni dei momenti più importanti della carriera del giocatore.
Nel progetto tecnico della Lazio, Loftus-Cheek potrebbe colmare alcune lacune. Il centrocampista unisce fisicità, capacità di inserimento e qualità offensiva, elementi che si sposano perfettamente con il gioco sarriano. Per questo motivo, il suo nome è tornato prepotentemente tra quelli valutati dalla dirigenza: l’ex Chelsea non sarebbe solo un innesto tattico, ma anche un giocatore in grado di imprimere personalità al reparto centrale.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Loftus-Cheek sarebbe pronto ad accettare l’ipotesi biancoceleste. Attualmente al Milan, percepisce un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra alta per le casse capitoline. Tuttavia, il calciatore avrebbe mostrato disponibilità a dilazionare il proprio stipendio su più anni pur di trasferirsi alla Lazio e ritrovare Sarri, un gesto che aumenta le possibilità di concretizzare l’affare nel Calciomercato Lazio.
Nonostante la buona volontà del giocatore, l’operazione rimane complessa e vincolata a diversi incastri. La società dovrebbe liberare spazio in rosa, non solo con eventuali cessioni di giovani come Reda Belahyane e Fisayo Dele-Bashiru, ma anche gestendo gli ingaggi più pesanti.
La pista Loftus-Cheek resta quindi calda, seppur difficile. Il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo significativo per la Lazio, con Sarri pronto a riabbracciare un centrocampista già testato e apprezzato, e con i tifosi che sognano di vedere l’ex Chelsea indossare la maglia biancoceleste nella seconda parte della stagione.
News
video
