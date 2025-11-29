Calciomercato Lazio, Lotito pronto a cedere a tutti i costi quel giocatore. La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Lazio, Lotito pronto a cedere tutti i costi quel giocatore biancoceleste. La situazione attuale

Nel panorama del Calciomercato Lazio, una delle situazioni più delicate riguarda il futuro del giocatore francese, al centro di valutazioni e riflessioni da parte della dirigenza biancoceleste. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore ha chiarito di essere tuttora impegnato in un lungo e complesso percorso di riabilitazione. Il recupero procede però con estrema lentezza, complice la particolare delicatezza della caviglia infortunata, un problema fisico che ne ha condizionato pesantemente disponibilità e rendimento negli ultimi mesi.

Questa situazione rappresenta un nodo importante per il Calciomercato Lazio, perché la società avrebbe intenzione di valutare una possibile cessione del giocatore. Tuttavia, trovare una destinazione adeguata non sarà semplice. L’assenza prolungata dal campo, infatti, limita inevitabilmente le opportunità, riducendo l’interesse di potenziali acquirenti e rendendo più difficile una trattativa che soddisfi tutte le parti coinvolte. Le condizioni fisiche non ottimali e il lungo periodo di inattività pesano sul valore del calciatore e costituiscono un ostacolo significativo nelle strategie di mercato del club.

Qualora non dovesse concretizzarsi alcuna soluzione nelle prossime finestre di trattativa, lo scenario più probabile è che il francese rimanga a Roma. In tal caso, verrebbe nuovamente valutato da Maurizio Sarri nella seconda parte della stagione, con l’intento di capire se potrà tornare a essere una risorsa tecnica affidabile. Il tecnico biancoceleste, come di consueto, analizzerà attentamente la condizione del giocatore e il suo possibile inserimento nei meccanismi della squadra, sempre che il recupero fisico consenta un reintegro graduale.

In un contesto complesso come quello del Calciomercato Lazio, l’obiettivo della società è chiaro: evitare di perdere un investimento economico importante. La cifra in questione è di 4,489 milioni di euro, somma che il club non può permettersi di svalutare, soprattutto in un periodo storico in cui la gestione delle risorse finanziarie assume un peso strategico determinante. Proprio per questo, ogni decisione relativa al futuro del giocatore dovrà essere ponderata con attenzione, valutando non solo gli aspetti sportivi, ma anche le ricadute economiche per la società.

La vicenda, dunque, rimane aperta e rappresenta uno dei dossier più sensibili del Calciomercato Lazio, in attesa di sviluppi che possano chiarire quale sarà il percorso del calciatore nei prossimi mesi.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO