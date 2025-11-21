Calciomercato Lazio, Fagioli proposto alla squadra biancoceleste? Sentite questa importante indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fagioli proposto ai biancocelesti per gennaio. Il centrocampista classe 2001 diventa un’opportunità

Il Calciomercato Lazio si avvicina a grandi passi e, con l’arrivo di gennaio, per la società biancoceleste inizieranno settimane decisive. La dirigenza sta lavorando su un mercato che, almeno nelle intenzioni iniziali, dovrà essere a saldo zero, ma questo non significa mancanza di idee: al contrario, si stanno valutando diverse soluzioni utili ad alzare il livello tecnico della rosa di Maurizio Sarri.

Nel corso della trasmissione Morning Lazio è emersa una pista nuova e particolarmente intrigante per il Calciomercato Lazio: Nicolò Fagioli è stato proposto al club capitolino come possibile innesto per la mediana. Si tratta di un profilo che ha immediatamente catturato l’attenzione degli uomini mercato biancocelesti, soprattutto perché risponde a caratteristiche tecniche molto gradite all’allenatore.

La trattativa non è ancora strutturata in modo formale, ma la disponibilità del giocatore rappresenta un elemento fondamentale. Fagioli, infatti, non si opporrebbe a un trasferimento alla Lazio, anzi vedrebbe di buon occhio la possibilità di approdare a Roma per trovare maggiore spazio e continuità. Il suo talento è ben noto: visione di gioco, qualità nei passaggi e capacità di gestire i ritmi lo rendono un profilo ideale per il centrocampo di Sarri, che da tempo chiede un innesto capace di migliorare la fluidità della manovra.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Fagioli rappresenta un’opportunità concreta, anche perché la sua stagione fin qui non gli ha offerto la visibilità sperata. A Firenze il classe 2001 ha trovato meno spazio del previsto, complice la forte concorrenza e alcune scelte tattiche che lo hanno penalizzato. La sessione di gennaio potrebbe quindi diventare il momento giusto per rilanciarsi, e la Lazio è una destinazione che fornisce garanzie sia tecniche che ambientali.

L’interesse del club biancoceleste, inoltre, è alimentato dal profilo giovane e ancora migliorabile del centrocampista, perfettamente in linea con una progettualità che mira a ringiovanire la rosa e costruire un gruppo solido per il futuro. Sarri avrebbe già espresso un parere positivo, ritenendo Fagioli un calciatore in grado di elevare immediatamente il tasso tecnico della mediana.

La situazione resta in evoluzione, ma questa nuova pista arricchisce un Calciomercato Lazio che si preannuncia movimentato e ricco di incastri. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la trattativa prenderà davvero forma o resterà soltanto una suggestione. In ogni caso, il nome di Fagioli è già uno dei più caldi della lista biancoceleste per gennaio.