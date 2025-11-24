Calciomercato Lazio, quel giocatore è arrivato al capolinea! Ora è pronto un grande nome per sostituirlo

Calciomercato Lazio: Guendouzi verso l’addio per fare cassa e finanziare Fabbian. La situazione non lascia dubbi

La Lazio si trova davanti a un bivio economico e tecnico in vista della finestra di calciomercato invernale. La società biancoceleste deve infatti rispettare il limite del 70% del parametro del costo del lavoro allargato, un vincolo che impone attenzione nella gestione della rosa e nelle operazioni finanziarie. Per questo motivo, il club sta valutando possibili cessioni strategiche, tra cui spicca il nome di Matteo Guendouzi, centrocampista francese che potrebbe lasciare Roma già a gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la partenza di Guendouzi permetterebbe alla Lazio di incassare circa 30 milioni di euro. Una cifra importante per rientrare nei parametri economici e garantire al contempo la possibilità di reinvestire sul mercato. Circa metà della somma ricavata dalla cessione del francese potrebbe essere destinata a Giovanni Fabbian, giovane talento considerato un rinforzo ideale per il centrocampo biancoceleste e perfettamente in linea con il progetto tecnico di Maurizio Sarri.

La scelta di cedere Guendouzi non è solo dettata da motivi economici: il centrocampista francese, nonostante la qualità e la fisicità che lo contraddistinguono, non rientrerebbe più a pieno titolo nel sistema di gioco voluto da Sarri. La dirigenza della Lazio sta quindi valutando attentamente le offerte sul tavolo, cercando di combinare la necessità di fare cassa con l’esigenza di mantenere la squadra competitiva nella seconda parte della stagione.

La strategia del club è chiara: trovare un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e obiettivi sportivi. La cessione di Guendouzi consentirebbe di rispettare i vincoli di bilancio, ridurre il peso del costo del lavoro e al contempo finanziare l’arrivo di giovani di prospettiva come Fabbian, rinforzando il centrocampo con elementi funzionali al progetto tecnico.

In conclusione, il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe segnare un cambio importante: l’addio di Guendouzi rappresenterebbe una mossa strategica per il bilancio e per la squadra, permettendo di investire su giovani talenti e garantire equilibrio tra stabilità economica e competitività sul campo. La società biancoceleste punta così a costruire una rosa sostenibile, funzionale e pronta a competere in Serie A anche nella seconda parte della stagione.

