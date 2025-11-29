Calciomercato Lazio, si punta tutto su quel giocatore!

Calciomercato Lazio, ecco le ultime notizie riguardanti la squadra biancoceleste. La situazione attuale su quel giocatore

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Lazio si prepara a intervenire in modo deciso per rafforzare una rosa che, finora, non è riuscita a esprimere il potenziale atteso. La società biancoceleste arriva infatti da un’estate complicata, segnata dall’indice di liquidità bloccato che ha limitato fortemente le operazioni in entrata. Le difficoltà affrontate nei mesi scorsi hanno inciso sia sulla costruzione dell’organico sia sulle ambizioni stagionali, motivo per cui il club è determinato a sfruttare la finestra di gennaio per correggere le lacune più evidenti.

In questo contesto, uno dei profili finiti nel mirino della Lazio è quello di Kike Salas, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Siviglia. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Orgullo Biri, il giocatore è considerato uno dei prospetti più promettenti del settore difensivo andaluso, grazie alle sue qualità fisiche, alla personalità e alla crescita costante mostrata nell’ultimo periodo. Nonostante la clausola rescissoria fissata dal Siviglia sia particolarmente elevata – 50 milioni di euro – la valutazione reale del difensore si aggira intorno agli 8 milioni, anche in virtù del minutaggio ridotto accumulato in stagione.

Questa cifra rende Salas un obiettivo realistico per la Lazio, che sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione. La dirigenza biancoceleste vede nel giovane centrale un’opportunità interessante, sia in ottica presente sia come investimento per il futuro, specialmente in un reparto che ha bisogno di rinnovamento e alternative affidabili. L’idea sarebbe quella di rafforzare la difesa con un profilo giovane, duttile e con ampi margini di miglioramento, capace di inserirsi gradualmente nel sistema di gioco e offrire profondità alla rosa.

Il club capitolino, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, ritiene che intervenire sul mercato sia fondamentale per rilanciare il proprio percorso. Le ambizioni della Lazio, infatti, non sono cambiate: la squadra punta a ritrovare stabilità, competitività e continuità nei risultati. L’arrivo di un rinforzo come Kike Salas potrebbe rappresentare un primo passo concreto verso un miglioramento strutturale, contribuendo a correggere le difficoltà emerse nella prima parte dell’anno.

Sebbene non ci siano ancora trattative avviate in maniera ufficiale, l’interesse della Lazio è reale e destinato a evolversi nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle richieste del Siviglia e dalla volontà del giocatore, ma il club biancoceleste sembra intenzionato a cogliere l’occasione se le condizioni risultassero favorevoli. Januari potrebbe quindi segnare l’inizio di una nuova fase della stagione laziale, con Kike Salas al centro dei piani di rafforzamento.

