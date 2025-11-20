Calciomercato Lazio, Basic rinasce con la squadra biancoceleste. La situazione attuale in vista del futuro

Calciomercato Lazio: il caso Basic e la rinascita che può cambiare le strategie del club

Nel panorama del Calciomercato Lazio, una delle sorprese più inattese degli ultimi mesi porta il nome di Toma Basic. Il centrocampista croato, reduce da due stagioni difficili e finito addirittura fuori rosa durante l’estate, sembrava ormai destinato a lasciare Formello. E invece, complici le numerose defezioni nel reparto di centrocampo, Basic è stato reintegrato da Maurizio Sarri e ha saputo trasformare quella che doveva essere una semplice necessità in una vera e propria opportunità di rinascita.

L’ex Bordeaux ha risposto presente fin dal primo minuto, dimostrando professionalità e determinazione. Nonostante mesi vissuti ai margini, Basic si è fatto trovare pronto e, partita dopo partita, ha convinto Sarri a considerarlo nuovamente un elemento utile per la squadra. Le sue prestazioni sono state così positive che, anche dopo i rientri di altri centrocampisti, l’allenatore non ha rinunciato al suo contributo. Il momento simbolo di questa rinascita è arrivato con la Juventus: il gol vittoria segnato all’Olimpico ha consolidato la sua posizione e ha riportato l’attenzione su di lui anche in chiave futura.

Ed è qui che entra in gioco il Calciomercato Lazio. Il contratto di Basic scadrà infatti a giugno e la società, inizialmente pronta a lasciarlo partire, si trova oggi davanti a una prospettiva completamente diversa. Nel vertice di venerdì scorso tra Lotito, Sarri e il direttore sportivo Fabiani, è spuntata l’ipotesi di un rinnovo. Una possibilità che solo pochi mesi fa sarebbe sembrata quasi irrealistica, ma che ora, alla luce del rendimento del croato, diventa una strada concreta.

Il problema principale resta la situazione economica del club. Con un Calciomercato Lazio che si preannuncia a saldo zero, l’unica strategia percorribile per mantenere gli attuali giocatori è lavorare sugli ingaggi, confermandoli o ridistribuendoli su più anni attraverso accordi rivisitati. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio starebbe valutando proprio questa soluzione per convincere Basic a restare: un rinnovo che abbassi o spalmi l’ingaggio, garantendo però continuità al giocatore e stabilità al progetto tecnico.

In un momento in cui il Calciomercato Lazio vive più di incastri finanziari che di colpi a effetto, la rinascita di Basic rappresenta un valore aggiunto inaspettato. E ora il club è chiamato a decidere se trasformare questa sorpresa in un tassello stabile del futuro biancoceleste.

