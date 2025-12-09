Calciomercato Lazio, si sta optando per una strategia non indifferente. La situazione non lascia alcun dubbio

La mezzala resta la priorità del mercato biancoceleste. La situazione non lascia dubbi sul calciomercato Lazio

Nel Calciomercato Lazio uno dei temi più urgenti rimane l’arrivo di una nuova mezzala, ruolo che Maurizio Sarri desidera rinforzare ormai da diversi mesi. Il tecnico biancoceleste considera questo tassello fondamentale per dare maggiore qualità e continuità al centrocampo, motivo per cui la società sta valutando diversi profili, spesso anche molto differenti tra loro per caratteristiche tecniche e prospettive future. Proviamo quindi a riassumere tutti i nomi che circolano con insistenza nelle ultime settimane.

Durante la scorsa estate, il grande sogno di Sarri per il Calciomercato Lazio era Karetsas del Genk, giovane di prospettiva che però non si è concretizzato per ragioni economiche. Il nome resta comunque sullo sfondo, così come quello di Gustavo Sa del Famalicão, centrocampista intraprendente che continua a essere monitorato dalla dirigenza. Tra i profili più concreti figura però Giovanni Fabbian: il classe 2003 dell’Inter piace moltissimo perché, avendo solo 22 anni, non rientrerebbe nei parametri del costo del lavoro allargato, rendendo l’operazione più sostenibile.

Gli uomini della “talent room” biancoceleste, sempre attivi nel portare a Formello profili futuribili, seguono da tempo anche Watson, in scadenza di contratto a giugno con il Kilmarnock. Un’opzione a parametro zero che, in caso di condizioni favorevoli, potrebbe trasformarsi in un colpo intelligente del Calciomercato Lazio.

Tra le alternative va tenuto in considerazione anche Ilic, giocatore duttile in grado di agire sia da mezzala sia da play basso, soluzione utile nel caso Sarri decidesse di riformulare alcuni equilibri tattici. Non è da escludere infine un ritorno di fiamma per Simeone: l’ipotesi potrebbe riaccendersi nell’ambito di un possibile scambio con Noslin, profilo che interessa al Torino e che potrebbe aprire scenari inattesi sul mercato biancoceleste.

In sintesi, il Calciomercato Lazio continua a muoversi con decisione: la mezzala resta la priorità e la società valuta ogni occasione per consegnare a Sarri il rinforzo più adatto al suo progetto tecnico.

