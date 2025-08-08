Calciomercato Lazio, ufficiale: Renzetti al Bra. Formula e dettagli del trasferimento del giovane portiere biancoceleste

È ufficialmente iniziata la prima avventura tra i professionisti per Davide Renzetti. Come annunciato dal club, il giovane portiere classe 2006 lascia la Lazio per trasferirsi al Bra con la formula del prestito gratuito per una stagione. Per il talentuoso estremo difensore, considerato uno dei profili più promettenti del vivaio biancoceleste, si tratta di un passo fondamentale nel suo percorso di crescita, attentamente pianificato dalla società.

La Lazio, infatti, ha scelto questa soluzione per permettere a Renzetti di accumulare minutaggio ed esperienza preziosa, elementi indispensabili per il suo sviluppo. La sua partenza chiarisce anche le gerarchie definitive per la porta della prima squadra di Maurizio Sarri: questo movimento, infatti, promuove ufficialmente Alessio Furlanetto al ruolo di terzo portiere, alle spalle della coppia Provedel-Mandas che si contenderà il posto da titolare. A Renzetti va un grande in bocca al lupo per questa sua nuova e importante esperienza.

IL COMUNICATO – «Davide Renzetti, da oggi, è un nuovo portiere del Bra! Nato a Roma nel 2006, arriva dalla Lazio con la formula del prestito gratuito per la stagione sportiva 2025/2026. Il suo è un percorso imponente e di spicco con il settore giovanile biancoceleste: difende i pali dell’Under 17, Under 18, per culminare in Primavera 1 e (anche) in Youth League. Il 14 luglio scorso, è stato aggregato al ritiro della prima squadra di Serie A: al “Training Center S.S. Lazio” di Formello e agli ordini di Maurizio Sarri. Ha partecipato alla mini-tournée in Turchia: il 30 luglio test contro il Fenerbahce, il 2 agosto contro il Galatasaray. 194 cm d’altezza, ora lo aspetta la prima avventura tra i grandi. Avventura a Bra resa possibile dopo un proficuo e intenso lavoro tra le parti interessate.

Ha raggiunto il ritiro in Valle d’Aosta e i suoi nuovi compagni (soggiorno a Saint-Vincent e allenamenti a Montjovet), mettendosi a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico. Nella foto, è con il DS Ettore Menicucci.

Benvenuto Davide!!!»