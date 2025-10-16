Calciomercato Lazio, trattativa importante per portare Insigne. Spuntano nuove novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: trattativa viva per Insigne, ma resta il nodo ingaggio. La situazione

Il calciomercato Lazio potrebbe regalare una sorpresa clamorosa nelle prossime settimane: il ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa tra l’ex capitano del Napoli e la dirigenza biancoceleste è entrata in una fase di colloqui intensi, con l’obiettivo di trovare un’intesa già entro il mese di novembre.

La Lazio è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo e considera Insigne il profilo ideale per dare esperienza e qualità alla rosa. Allo stesso tempo, il giocatore sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel campionato italiano dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC. Un connubio perfetto, almeno sulla carta: alla Lazio serve Insigne e a Insigne serve la Lazio.

Nel contesto del calciomercato Lazio, il nome dell’esterno campano rappresenta un’opportunità di rilievo, soprattutto per la possibilità di tesserarlo da svincolato. La società biancoceleste starebbe lavorando per chiudere l’operazione con un ingaggio da circa 1,2 milioni di euro netti a stagione, una cifra che deriverebbe in parte dalle possibili cessioni di Casale e Tchaouna, in uscita già nella prossima finestra di mercato.

Tuttavia, il vero ostacolo alla chiusura dell’affare resta la richiesta economica del giocatore. Insigne, infatti, punterebbe a uno stipendio superiore rispetto a quello proposto dalla Lazio, forte del suo status internazionale e delle esperienze maturate negli ultimi anni. Questo nodo sull’ingaggio rappresenta al momento il principale punto critico della trattativa.

Nonostante le difficoltà, il dialogo tra le parti continua. L’obiettivo del club di Lotito è chiudere l’accordo entro fine novembre, così da permettere a Sarri (o a chi guiderà la squadra) di integrare Insigne nella seconda parte della stagione. L’operazione, se conclusa positivamente, rappresenterebbe uno dei colpi più interessanti del calciomercato Lazio degli ultimi anni.

La trattativa resta aperta, e l’esito dipenderà dalla volontà reciproca di venirsi incontro. In attesa di sviluppi, i tifosi della Lazio sognano già di rivedere Insigne protagonista in Serie A, questa volta con la maglia biancoceleste.

