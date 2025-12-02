Calciomercato Lazio, Tavares apre alla cessione? Ecco l'opinione di mercato sulla situazione biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Tavares apre alla cessione: interesse forte dall’Arabia e scenario in evoluzione

Il tema più caldo del **Calciomercato Lazio** nelle ultime ore riguarda il futuro di Nuno Tavares, esterno sinistro arrivato in estate ma che fin qui non è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista nella rosa biancoceleste. Il giocatore, dopo un avvio complicato e una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative, è finito al centro di diverse valutazioni tecniche e di mercato da parte della dirigenza.

Secondo le indiscrezioni più recenti, Tavares avrebbe attirato l’attenzione di alcuni club arabi di primissimo livello. Non si tratta di un semplice interessamento superficiale: le società del Golfo avrebbero già manifestato un gradimento concreto, pronte a presentare offerte che potrebbero rivelarsi significative sia per la Lazio sia per il calciatore. La notizia più rilevante, però, riguarda proprio la posizione del terzino: **anche il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Arabia**, un dettaglio che può cambiare radicalmente gli equilibri della trattativa.

Nel quadro del **Calciomercato Lazio**, questa apertura assume un valore strategico. La società biancoceleste, infatti, si trova davanti alla necessità di operare alcune uscite per poter intervenire con nuovi innesti già a gennaio. La cessione di un profilo come Tavares — che attualmente non rientra pienamente nelle rotazioni – consentirebbe di liberare spazio salariale e un posto in rosa, facilitando nuove operazioni in entrata, soprattutto nel settore difensivo e a centrocampo.

All’interno di Formello prevale una certa prudenza, ma allo stesso tempo si percepisce ottimismo: se dovesse arrivare un’offerta adeguata, la Lazio sarebbe pronta a valutare concretamente la partenza del laterale, inserendo così un tassello importante nel puzzle del mercato invernale. A determinare l’esito finale, oltre alla volontà del giocatore, saranno le condizioni economiche proposte dai club arabi, spesso capaci di muoversi con grande decisione quando individuano un obiettivo.

Il **Calciomercato Lazio** entra dunque in una fase determinante: l’apertura di Tavares apre scenari nuovi e potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per il mercato biancoceleste, tra esigenze tecniche, strategie a medio termine e opportunità che potrebbero concretizzarsi già nelle prossime settimane.

