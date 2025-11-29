Calciomercato Lazio, Tavares lascerà i biancocelesti? Ecco le ultime novità sull’esterno biancoceleste

Calciomercato Lazio, Tavares lascerà i biancocelesti a gennaio? Ecco la situazione attuale della squadra capitolina

Nel vivo del Calciomercato Lazio, uno dei nomi più discussi delle ultime settimane è senza dubbio quello di Nuno Tavares, il cui futuro sembra sempre più lontano da Roma. L’esterno portoghese, arrivato con aspettative importanti, non è riuscito a imporsi nelle gerarchie di Maurizio Sarri e ora potrebbe lasciare la capitale già nella prossima finestra di mercato. Le difficoltà incontrate dal giocatore, tra errori decisivi e problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, hanno portato la dirigenza biancoceleste a valutare seriamente una cessione.

Il Calciomercato Lazio si muove quindi in direzione di un possibile addio, anche perché su Tavares si stanno facendo avanti diversi club arabi pronti a investire sul suo talento. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe già fissato il prezzo del cartellino, determinando una base d’uscita di circa 15 milioni di euro. Una cifra non particolarmente elevata, ma comunque coerente con l’attuale rendimento del giocatore e con le dinamiche economiche del mercato internazionale. Da considerare, inoltre, che il 40% della futura rivendita è destinato all’Arsenal, club dal quale Tavares è arrivato: un dettaglio che spinge la Lazio a definire una richiesta economica realistica ma comunque vantaggiosa.

Nel frattempo, il portoghese avrebbe dato la propria disponibilità a valutare una partenza. Consapevole del poco spazio ottenuto con Sarri e del fatto di essere ormai uscito dalle rotazioni dei titolari, Tavares guarda con interesse alle opportunità che arrivano dall’Arabia Saudita e da altri mercati emergenti. Il suo entourage sarebbe già al lavoro per ascoltare le proposte e avviare colloqui con le società interessate, con l’obiettivo di trovare una destinazione che garantisca centralità nel progetto tecnico e un ingaggio competitivo.

Per la Lazio, questa operazione rappresenterebbe una strada utile a riequilibrare la rosa e liberare risorse per nuove operazioni nel calciomercato. L’eventuale partenza del terzino permetterebbe infatti di alleggerire il monte ingaggi e, allo stesso tempo, ottenere un incasso da reinvestire su profili più funzionali al sistema di gioco di Sarri. Il club sta già valutando possibili alternative nel ruolo, consapevole che la gestione delle corsie laterali sarà un punto chiave nella costruzione della squadra per la seconda parte della stagione.

La sensazione è che l’avventura di Nuno Tavares alla Lazio sia ormai ai titoli di coda. Gli sviluppi del Calciomercato Lazio nelle prossime settimane potrebbero sancire definitivamente l’addio, aprendo per il portoghese un nuovo capitolo lontano dall’Olimpico.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO