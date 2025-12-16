Calciomercato Lazio, Tavares verso l’addio? Spunta fuori una nuova squadra per l’esterno biancoceleste

Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso l’addio: Pellegrini avanti nelle gerarchie, Aaron Martin in pole

Il Calciomercato Lazio inizia a delineare anche le possibili uscite in vista della sessione di gennaio e tra i nomi destinati a far discutere c’è quello di Nuno Tavares. Le strade tra il terzino portoghese e la Lazio sembrano infatti allontanarsi sempre di più con il passare delle settimane. L’impatto iniziale, segnato da otto assist nelle prime otto partite stagionali, appare ormai un lontano ricordo e le prestazioni recenti non hanno confermato le aspettative.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nuno Tavares sarebbe scivolato indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri, superato da Luca Pellegrini nelle scelte per la fascia sinistra. Un cambio di scenario significativo, che apre alla possibilità di una cessione già nel mercato invernale. Nel contesto del Calciomercato Lazio, il portoghese viene quindi considerato uno dei principali “sacrificabili”, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua dalla dirigenza biancoceleste.

Parallelamente, la Lazio ha iniziato a muoversi per individuare eventuali sostituti. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Aaron Martin, esterno sinistro spagnolo del Genoa. Il classe 1997 rappresenta un’opportunità interessante nel Calciomercato Lazio, anche in virtù del suo contratto in scadenza a fine stagione, fattore che potrebbe agevolare una trattativa a costi contenuti. Martin garantirebbe esperienza, affidabilità difensiva e una buona spinta sulla corsia mancina.

Non è però l’unico nome sul taccuino della dirigenza. Restano sotto osservazione anche Gaaei e Netz, profili più giovani ma con caratteristiche diverse, utili per offrire alternative tattiche e prospettive di crescita nel medio periodo. La scelta finale dipenderà da diversi fattori, tra cui le eventuali uscite e il budget a disposizione.

Il Calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia quindi strategico, con l’obiettivo di riequilibrare la rosa senza stravolgerla. La situazione di Nuno Tavares sarà uno dei nodi centrali da sciogliere, mentre la società continua a valutare con attenzione le migliori opportunità per rinforzare la fascia sinistra.

