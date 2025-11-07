Calciomercato Lazio, un talento brasiliano nel mirino della squadra biancoceleste. La situazione - Lazio News 24

Vitor Roque e la Lazio: un talento brasiliano sfiorato dal calcio italiano. Le ultime di calciomercato

Il giovane attaccante brasiliano Vitor Roque, noto in Europa per la difficile esperienza al Barcellona, sta vivendo un momento di rinascita nel Brasileirao e in Copa Libertadores con il Palmeiras. Tuttavia, pochi sanno che il talento classe 2005 avrebbe potuto approdare in Italia, alla Lazio, durante la scorsa sessione estiva di mercato.

Lo scorso febbraio, il Palmeiras avanzò un’offerta al Barcellona per 25,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus, con l’obiettivo di riportare Roque in patria. I blaugrana, dal canto loro, erano disposti a cedere solo l’80% del cartellino, mantenendo una quota per monetizzare in caso di futura vendita. Un affare complesso, che avrebbe potuto coinvolgere anche la Lazio, se solo i tempi fossero stati diversi.

In realtà, già nel luglio 2024 la Lazio aveva manifestato interesse per il giovane attaccante brasiliano. Con Ciro Immobile vicino alla fine del ciclo, il club biancoceleste cercava un prospetto che potesse raccogliere l’eredità del centravanti italiano. La società romana avanzò un’offerta da circa 25 milioni, vicina a quella poi accettata dal Palmeiras, ma inferiore alle richieste del Barcellona, fermo su una valutazione di 40 milioni. La trattativa non decollò e Roque rimase sei mesi in Catalogna, senza trovare spazio né continuità.

Oltre agli aspetti sportivi, anche la vita privata del ventenne brasiliano contribuì alla scelta di tornare in patria. La moglie, infatti, aveva chiesto il divorzio a causa di tensioni legate al periodo difficile trascorso al Barcellona. Questo contesto personale ha reso ancora più naturale la decisione di ripartire dal Palmeiras, dove Roque è tornato a mostrare il talento che aveva fatto innamorare i tifosi sudamericani.

Ora Vitor Roque è tornato protagonista: la sua stagione impressionante potrebbe portare il Palmeiras a vincere sia il campionato che la coppa nazionale. E con il calciomercato Lazio alle porte a gennaio, non è escluso che il brasiliano possa di nuovo attirare le attenzioni europee. Il suo agente, André Cury, stima il valore del giocatore intorno ai 50 milioni di euro, una cifra che al momento rende complicato un nuovo tentativo della Lazio, già impegnata su altri obiettivi per la finestra di riparazione. Tuttavia, se i prezzi dovessero scendere, il club biancoceleste potrebbe valutare un rilancio.

Il caso di Vitor Roque resta dunque un esempio di come il calciomercato Lazio segua attentamente i giovani talenti internazionali, pronti a diventare protagonisti nel massimo campionato italiano, anche se alcune trattative possono sfumare per pochi milioni o per fattori extra-calcistici.

