Calcomercato Lazio, prudenza e strategia per gennaio

Calciomercato Lazio, tra prudenza e strategie future: il punto di Matteo Petrucci sulla sessione di gennaio

Il Calciomercato Lazio si avvicina e le prossime settimane saranno decisive per capire la direzione del club biancoceleste. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha tracciato un quadro realistico della situazione, evidenziando i limiti e le prospettive della finestra invernale. Il primo nodo riguarda la nuova commissione sul bilancio: «La Lazio invierà i conti della trimestrale nei prossimi giorni e la risposta arriverà entro il 15 dicembre», ha spiegato Petrucci. Una data chiave che determinerà risorse, margini e possibilità operative per il Calciomercato Lazio.

Calciomercato Lazio: un gennaio di equilibrio e bilanci

Petrucci è stato chiaro: la Lazio non si prepara a una sessione di grandi rivoluzioni. «Se il mercato di gennaio sarà a saldo zero, l’obiettivo sarà mantenere un equilibrio di bilancio», ha dichiarato, sottolineando come la sessione invernale sia storicamente complicata per concludere operazioni di spessore. L’idea del club sembra quindi quella di impostare una strategia prudente, guardando già alla prossima estate per un Calciomercato Lazio più incisivo.

Tra i temi più caldi ci sono le possibili cessioni. Il portiere Mandas è tra i profili più richiesti, ma – secondo Petrucci – «a gennaio sarà difficile trovargli una destinazione, mentre a giugno ci saranno più margini». Anche Mario Gila resta sotto osservazione: il difensore spagnolo è in crescita, ma la sua permanenza non è scontata. «Vederlo ancora alla Lazio il prossimo anno sarà complicato», ha ammesso il giornalista.

Le priorità di Sarri e la questione rinnovi

Sul fronte acquisti, Maurizio Sarri ha le idee chiare: servono un terzino sinistro e una mezzala capace di portare gol e inserimenti. Tuttavia, il Calciomercato Lazio dovrà fare i conti con vincoli economici precisi e una politica di spesa contenuta.

Più serena, invece, la situazione legata ai rinnovi. Petrucci ha rassicurato i tifosi: «Non c’è alcuna emergenza rinnovi». Per Romagnoli, Provedel e Marusic si potrà trovare un accordo senza difficoltà. Ma a fare la differenza saranno le scelte tecniche di Sarri, chiamato a definire chi rientra nel progetto a lungo termine.

Calciomercato Lazio: gestione oggi, costruzione domani

La sensazione è che il Calciomercato Lazio di gennaio sarà una fase di gestione più che di trasformazione. Tutto ruoterà intorno alla risposta della commissione e al saldo di bilancio. La dirigenza lavora con pazienza, consapevole che le vere mosse arriveranno a giugno, quando la Lazio potrà finalmente costruire con più libertà la squadra del futuro.

