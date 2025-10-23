Calciomercato Lazio, spunta una nuova pista per potenziare al 110% il centrocampo. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, spunta fuori una nuova pista per quanto riguarda il centrocampo. La situazione attuale

Il prossimo calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia incerto ma allo stesso tempo decisivo per il futuro della squadra di Maurizio Sarri. Dopo un inizio di stagione altalenante, la società biancoceleste è consapevole che qualcosa dovrà essere fatto per rinforzare la rosa e mettere l’allenatore nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio gioco. Non è ancora chiaro quale sarà il budget a disposizione né quale strategia adotterà la dirigenza, ma un intervento sul mercato appare inevitabile.

Tra i pochi nomi accostati alla Lazio, uno degli ultimi finiti sul taccuino del direttore sportivo Angelo Fabiani è quello di Ivan Ilic, centrocampista serbo attualmente in forza al Torino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Fabiani avrebbe manifestato un interesse concreto per il giocatore, che non sta trovando molto spazio nel progetto tecnico di Marco Baroni. Ilic, classe 2001, potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per il centrocampo biancoceleste grazie alla sua duttilità e alla capacità di unire qualità e quantità nella gestione della manovra.

Il profilo del centrocampista serbo risponde alle esigenze del calciomercato Lazio, orientato verso giocatori giovani ma già pronti per la Serie A, in grado di garantire solidità e visione di gioco. La dirigenza biancoceleste sta valutando la possibilità di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe di contenere i costi immediati e allo stesso tempo testare il rendimento del calciatore nel contesto laziale.

La situazione, tuttavia, resta fluida. Lotito e Fabiani stanno analizzando diverse opzioni, consapevoli che il calciomercato Lazio dovrà essere gestito con equilibrio, senza stravolgere l’organico ma apportando quei correttivi necessari per migliorare la qualità complessiva della squadra. Sarri, da parte sua, ha fatto capire che si aspetta rinforzi mirati, soprattutto in mediana, dove servono energie fresche e maggiore dinamismo.

Il nome di Ilic non è l’unico sul tavolo: la Lazio continua a monitorare anche altri profili sia in Italia che all’estero, con particolare attenzione ai giocatori scontenti nei rispettivi club. L’obiettivo è garantire nuove soluzioni tattiche senza compromettere gli equilibri economici.

Gennaio, dunque, si preannuncia un mese cruciale per il calciomercato Lazio. Sarà l’occasione per capire se la società saprà intervenire con intelligenza, offrendo a Sarri le risorse necessarie per rilanciare la squadra e restituire entusiasmo all’ambiente biancoceleste, sempre in attesa di nuovi colpi e di un progetto tecnico all’altezza delle ambizioni del club.

Leggi qui le ULTIMISSIME DI LAZIONEWS24