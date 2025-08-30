Calciomercato Lazio: il sogno di Insigne resta appeso a un filo! Tutti gli aggiornamenti e le ultimissime

Lorenzo Insigne, attaccante classe 1991 ed ex capitano del Napoli, non ha intenzione di arrendersi. La sua estate è stata lunga e logorante, segnata da un’attesa che, finora, non ha portato ai risultati sperati. Dopo la fine dell’esperienza in MLS con il Toronto FC e il ritorno sul mercato come svincolato a giugno, il fantasista di Frattamaggiore ha sperato in un approdo alla Lazio per ritrovare Maurizio Sarri, tecnico con cui ha condiviso anni di successi in maglia azzurra.

Oggi è il 30 agosto, il calciomercato chiuderà lunedì 1° settembre, ma Insigne non smette di crederci. Un’operazione, però, che appare complicata. I vincoli imposti dalla società biancoceleste e le dichiarazioni estive del direttore sportivo Angelo Fabiani lasciano pochi spiragli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il procuratore di Insigne ha avuto un contatto diretto con il presidente Claudio Lotito. Nei prossimi giorni si capirà se l’ex Napoli firmerà con un altro club o se continuerà ad attendere. La sua condizione di svincolato gli permetterebbe, infatti, di trovare squadra anche a mercato chiuso, ma finora ha messo in pausa ogni altra proposta.

Lazio, mercato bloccato e rosa da sfoltire

La Lazio, attualmente, può acquistare solo a fronte di cessioni di pari valore economico. L’indice di liquidità bloccato non è l’unico ostacolo: in rosa ci sono due esuberi tra gli over. Uno è Samuel Gigot, difensore centrale francese, in attesa di una nuova destinazione; l’altro posto in uscita si gioca tra Patric, difensore spagnolo, e Toma Basic, centrocampista croato.

Per fare spazio a Insigne sarebbe necessaria un’ulteriore cessione o un taglio in rosa. Inoltre, sul lato sinistro dell’attacco, ruolo naturale del fantasista campano, Maurizio Sarri può già contare su Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Nazionale, e su Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo di grande esperienza, su cui la società ha deciso di puntare.

Un futuro incerto

Al momento, dunque, l’arrivo di Insigne alla Lazio sembra improbabile. Tuttavia, conoscendo l’imprevedibilità di Claudio Lotito, non si può escludere del tutto un colpo di scena. Il mercato è agli sgoccioli, ma la storia di questa trattativa potrebbe avere ancora qualche capitolo da scrivere.