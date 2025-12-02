Calciomercato Lazio, ecco la situazione attuale. Nel mezzo anche un colpo che potrebbe entusiasmare i tifosi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi su Fullkrug del West Ham. La situazione attuale

La Lazio sarebbe sulle tracce di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham, secondo quanto riportano fonti tedesche come n-tv.de e SkySport DE. L’ipotesi di calciomercato interessa il club biancoceleste, che continua a monitorare profili in grado di rinforzare il reparto offensivo nella prossima finestra di mercato.

Fullkrug, classe 1993, non sta vivendo una stagione da protagonista in Premier League. Fino ad oggi ha collezionato soltanto sette presenze, per un totale di 397 minuti giocati, senza trovare il gol. Una situazione che lo rende potenzialmente disponibile a trasferirsi altrove in cerca di maggiore spazio e continuità.

Oltre alla Lazio, ci sarebbero altre squadre interessate alle prestazioni dell’ex Borussia Dortmund: tra queste spiccano Augsburg, Wolfsburg, Stoccarda e Hoffenheim. Tuttavia, il trasferimento non è semplice, anche per motivi economico-finanziari. La società biancoceleste, infatti, dovrà valutare attentamente la sostenibilità dell’operazione e la possibilità di finanziare un acquisto di questo tipo senza compromettere l’equilibrio di bilancio.

Secondo gli esperti di mercato, la pista Fullkrug potrebbe concretizzarsi solo a fronte di una partenza importante dal parco attaccanti della Lazio. In altre parole, prima di provare a chiudere l’affare, il club dovrà definire eventuali cessioni in grado di liberare spazio e risorse.

Nonostante le difficoltà, il profilo del centravanti tedesco stuzzica la dirigenza biancoceleste per esperienza e caratteristiche tecniche. Fullkrug, infatti, rappresenta un giocatore capace di muoversi tra le linee e di adattarsi a diversi sistemi offensivi, qualità utili per incrementare le alternative in avanti della Lazio guidata da Maurizio Sarri.

In definitiva, il nome di Fullkrug resta in cima alle liste della Lazio, ma il trasferimento dipenderà da più fattori: disponibilità del giocatore, interesse concreto della società inglese e la gestione del bilancio biancoceleste. Nei prossimi mesi, dunque, si preannunciano giorni caldi di calciomercato per la squadra capitolina, sempre alla ricerca di rinforzi funzionali per rendere la rosa più competitiva.

