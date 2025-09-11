Calciomercato Lazio, Simic salta? Il difensore si avvicina sempre più a quella squadra - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sfuma Simic, vola in Arabia per 20 milioni. La situazione

Brutta frenata in entrata per il calciomercato Lazio: Jan-Carlo Simic non vestirà la maglia biancoceleste. Il giovane difensore, ex Milan, era finito da tempo nel mirino della società capitolina, che lo seguiva con interesse per rinforzare il reparto arretrato. Ma nelle ultime ore è arrivata la svolta definitiva: il talento serbo lascia l’Anderlecht e vola in Arabia Saudita.

A spuntarla è stato l’Al Ittihad, che ha superato tutta la concorrenza – compresa la Lazio – con un’offerta economica difficile da pareggiare. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l’accordo tra il club saudita e l’Anderlecht è stato chiuso sulla base di circa 20 milioni di euro, bonus compresi. Per Simic, invece, pronto un contratto quadriennale da cifre importanti, praticamente irraggiungibili per i club europei di seconda fascia.

Nel contesto del calciomercato Lazio, la trattativa per Simic rappresentava un’operazione strategica: giovane, duttile, con esperienza internazionale e un profilo ideale per rinforzare la rosa in prospettiva. La sua partenza verso l’Arabia, però, costringe ora il ds Fabiani a cambiare obiettivi e rimettere mano alla lista dei profili seguiti per la difesa. La Lazio resta infatti attiva sul mercato e cerca un rinforzo che possa garantire affidabilità, soprattutto in vista di una stagione lunga e densa di impegni.

Il reparto arretrato ha bisogno di nuove certezze, soprattutto considerando l’età di alcuni elementi chiave e i problemi fisici di altri. Per questo motivo, l’investimento su un difensore centrale resta una priorità assoluta nel calciomercato Lazio, anche dopo la fumata nera con Simic. I radar biancocelesti si spostano ora verso altri campionati, tra cui Ligue 1, Bundesliga e Premier League, alla ricerca di un profilo con caratteristiche simili: giovane, pronto, e con margini di crescita.

La delusione per la mancata chiusura dell’affare Simic è palpabile a Formello, ma la dirigenza non si farà trovare impreparata. Il calciomercato Lazio resta aperto a nuovi scenari, anche a opportunità last-minute, con la consapevolezza che serve almeno un colpo in difesa per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

L’avventura di Simic in Arabia è ormai ufficiale, ma la caccia al difensore, per la Lazio, è appena ricominciata.