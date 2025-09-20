Calciomercato Lazio, chi prenderà la squadra capitolina visto l'addio a Simic? La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: dopo il no di Simic, spunta Wout Faes del Leicester. La situazione

Il calciomercato Lazio fatica a decollare in vista della sessione invernale. Dopo la fumata nera per Simic, promesso sposo dei biancocelesti che invece ha scelto di trasferirsi all’Al-Ittihad, la dirigenza capitolina è costretta a rivedere i propri piani in difesa. Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani stanno già lavorando per trovare alternative valide, e lo sguardo si è spostato oltre i confini italiani, in particolare verso l’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nuovi nomi sul taccuino del calciomercato Lazio è Wout Faes, difensore belga classe 1998, attualmente in forza al Leicester City, squadra retrocessa dalla Premier League e ora impegnata nella Championship, la Serie B inglese.

Calciomercato Lazio: chi è Wout Faes, il nuovo obiettivo in difesa

Wout Faes è un centrale esperto, con caratteristiche fisiche e tecniche che ben si adatterebbero alle esigenze della retroguardia biancoceleste. Alto, aggressivo, abile nei contrasti e nel gioco aereo, il belga ha un contratto in scadenza nel 2027, ma il Leicester è disposto ad ascoltare offerte tra gennaio e giugno. La valutazione è di circa 10 milioni di euro, cifra alla portata della Lazio solo in presenza di un sacrificio tecnico o di un’uscita importante.

Oltre al costo del cartellino, però, c’è da considerare l’ingaggio: Faes percepisce circa 3 milioni netti a stagione, cifra che la Lazio considera elevata. Per concretizzare l’operazione, dunque, sarà fondamentale trovare un’intesa anche sul piano personale, magari spalmando lo stipendio su più anni.

Lazio attenta: Faes cerca rilancio

Il difensore belga aveva espresso la volontà di lasciare l’Inghilterra già la scorsa estate, ma il trasferimento non si è concretizzato. Nelle prime quattro giornate di Championship, è subentrato in tutte le partite: ha segnato un gol alla prima apparizione, servito un assist nella seconda, mentre nelle ultime due ha collezionato solo spezzoni di gara. Una situazione che potrebbe spingerlo a forzare la mano per trovare una nuova destinazione.

In questo contesto, il calciomercato Lazio può rappresentare una nuova opportunità per entrambe le parti: Faes cerca rilancio, la Lazio solidità. Ora tocca a Lotito e Fabiani trasformare l’interesse in un’operazione concreta.