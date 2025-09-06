Calciomercato Lazio, accordo vicino per Simic? Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, spunta Simic: accordo vicino ma da Formello frenano

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi su più fronti, tra trattative in fase embrionale e nomi già ben noti agli addetti ai lavori. Nelle ultime ore, dalla stampa belga è rimbalzata la notizia di un accordo di massima tra la Lazio e l’Anderlecht per il giovane difensore Jan-Carlo Simic, talento classe 2003, tedesco naturalizzato serbo con un passato nelle giovanili del Milan.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’intesa tra le parti sarebbe stata già trovata sulla base di una valutazione che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Tuttavia, da ambienti vicini a Formello non arrivano conferme ufficiali, il che lascia intendere che la trattativa sia ancora in una fase interlocutoria o comunque non così avanzata come si vocifera all’estero.

Il profilo di Simic rientra perfettamente nei parametri del progetto tecnico impostato dalla Lazio: giovane, di prospettiva e già con un minimo di esperienza nel calcio di alto livello. Difensore centrale di 1,86 metri, forte fisicamente e con buona visione di gioco, Simic è cresciuto nel settore giovanile del Milan e ha avuto l’opportunità di debuttare in Serie A con Stefano Pioli, segnando anche il suo primo gol tra i professionisti.

L’Anderlecht lo ha prelevato a parametro zero e in Belgio si è messo in mostra per solidità e potenziale di crescita. Proprio queste qualità hanno attirato l’attenzione del club capitolino, che nel Calciomercato Lazio estivo è alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato, specialmente dopo le partenze di elementi esperti e le incertezze legate a Mario Gila e Patric.

Per ora, l’interesse è concreto ma non ancora sfociato in una proposta ufficiale o in una chiusura imminente. L’impressione è che la Lazio voglia valutare anche altre piste prima di affondare definitivamente il colpo, magari aspettando il rientro del presidente Lotito per un via libera formale.

Nel frattempo, Simic resta un nome da tenere d’occhio: il suo ritorno in Serie A con la maglia biancoceleste sarebbe un colpo in prospettiva, utile anche per rafforzare la linea verde su cui la Lazio punta con decisione in questa finestra di mercato.