Calciomercato Lazio, continua il pressing per provare a chiudere Simic a gennaio. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Simic nel mirino per gennaio, l’ex Milan piace a Lotito e Fabiani

Il Calciomercato Lazio non dorme mai. Nonostante la stagione sia appena iniziata, in casa biancoceleste si guarda già al futuro, e il reparto difensivo è uno dei primi settori che la dirigenza vuole rinforzare. Tra i profili seguiti con attenzione spicca quello di Jan-Carlo Simic, giovane centrale difensivo che ha lasciato il Milan per cercare spazio e continuità.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il talento classe 2005, oggi all’Anderlecht, è da tempo nel radar della Lazio, che potrebbe tentare il colpo già a gennaio. I contatti preliminari ci sono stati e l’interesse è concreto, ma l’operazione richiederà attenzione e strategia, soprattutto considerando la giovane età del calciatore e la concorrenza di altri club europei.

Simic: «Orgoglioso del Milan, ma dovevo giocare»

Simic ha spiegato di recente i motivi del suo addio ai rossoneri: «Sono orgoglioso di aver esordito con il Milan, ma per crescere dovevo trovare spazio. L’Anderlecht è stata la scelta giusta: sto giocando con continuità ed è fondamentale per il mio sviluppo».

Parole chiare, che riflettono una maturità rara per un ragazzo di appena 19 anni. La Lazio sta monitorando con grande attenzione il suo percorso, affascinata dalla possibilità di inserire in rosa un difensore veloce, tecnico e già capace di gestire la pressione.

Il progetto giovani del calciomercato Lazio

Nel piano strategico del calciomercato Lazio, Simic rientra perfettamente. Dopo aver puntato su giovani come Isaksen e Taty Castellanos nelle scorse sessioni, il club vuole proseguire sulla strada del ringiovanimento, costruendo una squadra più sostenibile e dinamica nel lungo periodo.

Il nome di Simic è tra i preferiti di Fabiani, che lo considera un investimento di prospettiva ma già pronto per dare solidità alla retroguardia. La sua duttilità – può giocare sia in una difesa a quattro che in una linea a tre – lo rende un profilo prezioso per le esigenze di Baroni.

Al momento non c’è ancora una trattativa avanzata, ma è chiaro che il dossier Simic-Lazio è aperto. E il calciomercato della Lazio di gennaio potrebbe ruotare proprio attorno al giovane talento ex Milan.