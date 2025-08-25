 Calciomercato Lazio, Simic continua a piacere ai biancocelesti - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, Simic continua a piacere ai biancocelesti

Calciomercato Lazio: occhi su Simic, possibile rinforzo a gennaio

Il Calciomercato Lazio potrebbe accendersi già nei prossimi mesi, con un nome che torna a circolare con insistenza: Jan-Carlo Simic. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore ex Milan è da tempo nel mirino della società biancoceleste, che starebbe valutando concretamente l’idea di portarlo a Roma già nel mercato di gennaio.

Classe 2005, Simic è uno dei profili più interessanti tra i giovani difensori cresciuti in Italia. Di origini serbe ma naturalizzato tedesco, ha debuttato con la prima squadra del Milan nella scorsa stagione, dimostrando ottime qualità sia tecniche che fisiche. La Lazio lo segue da mesi e lo considera un investimento per il presente e il futuro.

Simic: un profilo ideale per la difesa della Lazio

Nel dettaglio, Simic è un difensore centrale veloce, rapido nei recuperi e particolarmente abile nel gioco aereo, qualità che alla Lazio farebbero molto comodo. È dotato di buona tecnica di base e sa impostare l’azione partendo dalla linea difensiva, una caratteristica molto apprezzata da Maurizio Sarri, che predilige difensori in grado di costruire dal basso.

Nel piano del Calciomercato Lazio, Simic potrebbe rappresentare una valida alternativa ai titolari attuali, ma anche una scommessa interessante in prospettiva. In un reparto che ha mostrato più di una fragilità nella prima parte di stagione, l’arrivo di un giovane promettente e già abituato a confrontarsi con il calcio italiano potrebbe dare nuova linfa e soluzioni aggiuntive a Sarri.

Strategia della Lazio sul mercato

La Lazio è consapevole che il mese di gennaio sarà determinante per correggere alcune lacune emerse nella rosa. L’interesse per Simic si inserisce in una strategia più ampia del Calciomercato Lazio, che punta a inserire elementi giovani e funzionali, senza dover ricorrere a operazioni onerose o rischiose. Al momento non ci sono trattative avviate, ma il nome resta cerchiato in rosso nella lista del direttore sportivo Angelo Fabiani.

Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, anche in base alla situazione di alcuni difensori in uscita. Ma una cosa è certa: il nome di Simic è destinato a rimanere caldo nel Calciomercato Lazio, soprattutto se dovesse aprirsi uno spiraglio già a gennaio.

