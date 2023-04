Calciomercato Lazio: si attende solo l’ok di Sarri per presentare l’offerta. Il prossimo è il mese decisivo per capire il futuro di Matheus Uribe

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport edizione romana il centrocampista del Porto, Uribe, ha deciso che lascerà il club portoghese a fine stagione liberandosi a zero.

Le squadre che hanno nel mirino il colombiano non mancano, dal Fulham all’Atletico Madrid, pronto a offrire al giocatore un contratto da 3 milioni a stagione. Anche la Lazio si sta muovendo per il giocatore che è pronta ad offrirgli un triennale a 2 milioni all’anno, e l’idea di poter giocare in Serie A in biancoceleste sembra non dispiacere al colombiano che però vuole capire se la società capitolina affonderà il colpo. Il Presidente Lotito per fare il passo definitivo attende l’ok di Sarri a cui Uribe piace anche se lo considera più un regista che una mezzala.