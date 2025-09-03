Lazio, quanti milioni servono per sbloccare definitivamente il mercato? Le ultime - Lazio News 24

Lazio, serve un’iniezione da 20 milioni per sbloccare il mercato: Lotito al lavoro

La Lazio si trova in una situazione delicata e non può permettersi altri passi falsi. Per poter intervenire concretamente nel mercato di gennaio, la società ha bisogno di reperire 20 milioni di euro, una cifra indispensabile per sbloccare le operazioni in entrata. Il presidente Claudio Lotito è pienamente consapevole di questa necessità e sta lavorando per trovare una soluzione, che potrebbe arrivare o da un nuovo sponsor oppure da una riduzione significativa dei costi. Tuttavia, finora gli esuberi non sono stati piazzati e il rischio concreto è che si verifichi un blocco soft sul mercato anche nella prossima sessione invernale.

Lotito cerca gli 20 milioni per il mercato: trattative in corso

Come confermato da Il Messaggero, la situazione economica del club biancoceleste è chiara e la necessità di trovare quei 20 milioni è ormai nota da tempo. Senza questa somma, la Lazio non potrà sbloccare il mercato e quindi non sarà in grado di rinforzare la rosa durante la finestra di gennaio. Lotito sta trattando con diversi potenziali sponsor per ottenere un accordo che garantisca un’entrata immediata di 20 milioni. Tuttavia, se entro fine mese non si riuscirà a chiudere questa operazione con un unico pagamento, allora la possibilità di aggirare il blocco soft che limita le operazioni di mercato si allontanerà, rendendo complicata qualsiasi mossa a gennaio.

La situazione con la Covisoc e il mercato svincolati

Parallelamente, la Lazio è impegnata anche nel presentare la documentazione necessaria alla Covisoc, l’organo di controllo sul fair play finanziario delle squadre italiane. La documentazione dovrebbe arrivare entro poche settimane e solo dopo la valutazione formale da parte della nuova Commissione indipendente sarà possibile avere un verdetto definitivo sulla situazione economica del club. Nel caso in cui il saldo venga giudicato regolare, la Lazio potrà muoversi con maggiore libertà: a partire da ottobre o novembre sarà infatti possibile tesserare giocatori svincolati.

Tra questi spicca il nome di Lorenzo Insigne, un’occasione ghiotta per rinforzare la squadra senza dover passare dal mercato tradizionale. Questa potrebbe essere una via alternativa per la Lazio, in attesa di risolvere la questione dei 20 milioni necessari per il mercato.