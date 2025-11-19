Calciomercato Lazio, resta ancora tutto in bilico! Sarri punta due rinforzi per il centrocampo, ma la disponibilità economica resta un ostacolo concreto

Calciomercato Lazio, Sarri sogna rinforzi top, ma il mercato dipende dalle uscite: Guendouzi tra i sacrificabili. La situazione biancoceleste

Le dinamiche di mercato in casa Lazio iniziano a prendere forma in vista della prossima sessione di gennaio, anche se, come già noto, non ci sono ancora notizie ufficiali su come il club potrà operare dopo il celebre blocco estivo. Maurizio Sarri, però, ha già un piano chiaro per rinforzare la sua rosa, puntando ad aggiungere giocatori di qualità. Tuttavia, come riportato da Il Messaggero, il vero ostacolo in casa biancoceleste è uno solo: la disponibilità economica.

Zielinski e Frattesi: sogni irraggiungibili per la Lazio?

Nel mondo del calciomercato, sognare non costa nulla, ma tradurre quei sogni in realtà è un’altra storia. Sarri ha individuato due rinforzi di spessore che potrebbero fare la differenza a centrocampo: Piotr Zielinski e Davide Frattesi, entrambi giocatori dell’Inter. Tuttavia, come evidenziato dal quotidiano, le loro quotazioni li rendono quasi inaccessibili per le casse della Lazio. Il tecnico biancoceleste ha messo nel mirino questi due calciatori, ma senza laute plusvalenze e senza un equilibrio economico che permetta operazioni di questo tipo, il loro acquisto sembra al momento un’impresa difficile da realizzare.

Guendouzi tra i sacrificabili per finanziare il mercato

Il piano di Sarri, però, passa inevitabilmente per le uscite, e uno dei nomi che potrebbe essere messo sul mercato per fare spazio ai nuovi arrivi è quello di Guendouzi. Come riportato da Il Messaggero, il francese è uno dei giocatori che il club potrebbe sacrificare per finanziare il mercato, soprattutto se dovessero arrivare offerte concrete. Guendouzi è stato recentemente accostato all’Inter, che potrebbe essere interessata al centrocampista della Lazio, aprendo la possibilità per un possibile scambio o cessione.

Scambio con l’Inter: possibile operazione?

Se l’interesse dell’Inter per Guendouzi venisse confermato, potrebbe esserci la possibilità di un scambio con uno dei due giocatori richiesti da Sarri: Zielinski o Frattesi. Tuttavia, le quotazioni di questi due giocatori sono ben più alte di quelle di Guendouzi, e un’operazione del genere sembra al momento utopica. Nonostante ciò, la Lazio potrebbe valutare anche altre soluzioni per arrivare a uno dei rinforzi richiesti dal tecnico.

Mainoo e Ilic come alternative?

Nel caso in cui Zielinski e Frattesi risultassero fuori portata, Sarri ha messo nel mirino anche altri profili più abbordabili. Tra questi c’è Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, il cui acquisto però sembra altrettanto complicato, e Ivan Ilic, mezzala del Torino, che potrebbe essere una soluzione più realistica per rafforzare il centrocampo biancoceleste.

La realtà del mercato: margini di manovra limitati

La situazione in casa Lazio è ancora in evoluzione, e il mercato di gennaio dipenderà molto dalle uscite e dal bilancio della società. Per ora, la Lazio dovrà fare i conti con la realtà, cercando di capire quali margini di manovra avrà a gennaio e come poter eventualmente intervenire anche a giugno, quando le possibilità di operare potrebbero essere diverse. Sarri ha già le idee chiare, ma dovrà fare i conti con la situazione economica del club per riuscire a portare a casa i rinforzi richiesti.

