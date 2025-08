Condividi via email

Calciomercato Lazio: La situazione che sta intorno ad una sessione molto particolare tra cessioni e ovviamente certezze

A ventidue giorni dall’inizio della stagione, in casa Lazio iniziano a delinearsi i primi verdetti. Dopo un intenso precampionato, tra il ritiro a Formello e la tournée in Turchia, Maurizio Sarri sembra aver sciolto uno dei dubbi più importanti riguardo alla composizione della rosa: l’allenatore è sempre più convinto di voler concedere una vera chance a Matteo Cancellieri.

La rimonta di Cancellieri: Sarri ha scelto il suo jolly

La sorpresa del precampionato biancoceleste è senza dubbio Matteo Cancellieri. L’esterno italiano, che a inizio estate era considerato un esubero destinato alla cessione, ha ribaltato le gerarchie a suon di ottime prestazioni nelle quattro amichevoli disputate. Ha convinto Sarri, che ora lo considera tatticamente “più pronto” rispetto al suo diretto concorrente, Tijjani Noslin, e quindi più meritevole di conservare un posto in squadra per la prossima stagione.

Ora bisogna convincere il ds Fabiani: il nodo economico

La decisione tecnica di Sarri, però, si scontra ora con le valutazioni economiche della società. Come riporta la stampa nazionale, nel prossimo incontro a Formello bisognerà convincere anche il direttore sportivo Angelo Fabiani. La questione è prettamente finanziaria: cedere Noslin, pagato circa 15 milioni, rischierebbe di generare una minusvalenza, mentre per Cancellieri non mancano gli estimatori pronti a investire.

Il mercato per l’italiano non manca: Cagliari e Pisa alla finestra

A differenza dell’olandese, Cancellieri ha infatti più mercato. Su di lui si era già mosso in tempi non sospetti il Cagliari, e ora anche il neopromosso Pisa sembra pronto a farci un pensierino. La situazione è complessa: da un lato la volontà di Sarri di tenere un giocatore che lo ha convinto, dall’altro la necessità del club di fare cassa. Il tecnico proverà a “calare il jolly”, insistendo per tenere l’italiano, ma la partita sul futuro di Cancellieri è ancora tutta da giocare.