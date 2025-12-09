Calciomercato Lazio, Sarri spinge per l’acquisto di quel giocatore biancoceleste. La situazione attuale

Calciomercato Lazio, occhi puntati su Aaron Martin: il terzino può lasciare Genova già a gennaio

Nel Calciomercato Lazio torna d’attualità il nome di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa in scadenza a giugno e uno dei profili monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza biancoceleste. Il giocatore, classe 1997, spera di ritagliarsi nuovamente spazio con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Grifone, dopo un avvio di stagione complicato e meno brillante rispetto allo scorso anno. Tuttavia, la possibilità di trovare un accordo anticipato già a gennaio potrebbe convincerlo a lasciare il Ferraris qualora le prospettive tecniche non dovessero migliorare.

La Lazio segue con interesse la situazione, anche perché il profilo di Martin risponde perfettamente alle caratteristiche richieste da Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste aveva già indicato in estate la necessità di rinforzare le corsie laterali, individuando proprio nel giocatore del Genoa un possibile innesto ideale. Reduce da una stagione di alto livello, Martin aveva attirato l’attenzione di diversi club, ma alla fine era rimasto in Liguria con l’obiettivo di confermarsi titolare.

Le cose, però, sono cambiate. Con il nuovo ciclo e la gestione di Vieira prima e De Rossi ora, il terzino spagnolo non è più considerato una pedina imprescindibile. Questo scenario apre le porte a una possibile trattativa, soprattutto se la Lazio decidesse di affondare il colpo nel corso del mercato invernale per dare nuova linfa alla fascia sinistra.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Aaron Martin rappresenta una soluzione interessante per costi, età ed esperienza. La società valuta attentamente l’operazione, consapevole che il giocatore potrebbe arrivare a cifre contenute vista la scadenza contrattuale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il terzino accetterà la sfida biancoceleste o se tenterà di riconquistare spazio a Genova. In ogni caso, il suo nome rimarrà uno dei più caldi del mercato di gennaio.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO