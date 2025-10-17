 Calciomercato Lazio: delusione Tavares, Sarri vuole un terzino a gennaio. In estate aveva chiesto uno di loro 3
Calciomercato Lazio: delusione Tavares, Sarri vuole un terzino a gennaio. In estate aveva chiesto uno di loro 3

Calciomercato Lazio: delusione Tavares, Sarri vuole un terzino a gennaio. In estate aveva chiesto uno di loro 3

4 ore ago

Lazio-Roma serie A
As Roma 12/12/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio: delusione Tavares, Sarri vuole un terzino a gennaio. In estate aveva chiesto uno di loro 3 ma c’era il blocco

Con l’infermeria che continua a condizionare le scelte, Maurizio Sarri si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza sulla corsia di sinistra. Con Luca Pellegrini fermato da un infortunio, l’unica opzione di ruolo a disposizione del tecnico è Nuno Tavares, una soluzione che al momento offre più grattacapi che certezze. L’alternativa, un’ipotesi al vaglio dello staff tecnico, sarebbe quella di traslocare sull’out mancino l’adattabile Adam Marusic, peraltro rientrato in gruppo proprio ieri pomeriggio, ma si tratterebbe comunque di una toppa e non di una soluzione strutturale.

La parabola del terzino portoghese è in picchiata. Dopo l’errore decisivo che è costato il derby, la sua stagione non ha visto inversioni di tendenza: subentrato a Genova, è tornato titolare all’Olimpico contro il Torino, offrendo una prestazione disastrosa nel duello con Pedersen, dal quale è scaturito il gol dell’1-0 granata. Sarri (“Mau”) non è riuscito a inquadrarlo tatticamente né a trasformarlo in quel giocatore di spinta e affidabilità che aveva individuato nel suo pupillo Emerson Palmieri, ora all’Olympique Marsiglia, vero obiettivo estivo. La lista dei desideri, peraltro, includeva anche profili come Aarón Martín del Genoa e Faitout Maouassa, poi accasatosi allo Strasburgo. Lo riporta Il Messaggero.

IL MERCATO

Inevitabilmente, lo sguardo si proietta già a gennaio. “Il Comandante” vorrebbe un altro terzino, ma l’operazione è subordinata alla cessione di Tavares. Un’uscita che si preannuncia complessa: le cifre attuali sono nettamente inferiori ai 50 milioni richiesti in passato a club come Chelsea, Inter, Milan e Juventus, forti degli otto assist della scorsa stagione. A complicare i piani c’è la clausola in favore dell’Arsenal, che vanta ancora il 40% sulla futura rivendita, annullando di fatto ogni possibilità di plusvalenza significativa per Lotito.

La necessità di vendere è dettata anche dall’esigenza di alleggerire il “costo del lavoro allargato” entro il 30 marzo. L’ingaggio di Nuno è pesante: 4,1 milioni lordi (2,2 netti), il quarto stipendio in rosa dopo Hysaj (5,2 lordi, 2,8 netti), Romagnoli e Zaccagni (entrambi a 5,6 lordi, 3 netti l’anno).

