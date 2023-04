Calciomercato Lazio, Zielinski sogno quasi impossibile: le ultime

Calciomercato Lazio, in caso di qualificazione in Champions League Sarri ha chiesto Zielinski: operazione molto complicata

L’altro grande sogno di Maurizio Sarri per il calciomercato Lazio è quello che porta a Piotr Zielinski. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico avrebbe fatto il suo nome a Lotito per l’eventuale sostituzione di Milinkovic-Savic.

L’operazione però, come riportato dalla Rassegna Stampa di Radiosei, è decisamente complicato: il Napoli, nonostante un contratto in scadenza nel 2024 e un rinnovo lontano, chiede 25-30 milioni di euro per il cartellino mentre anche l’ingaggio da 3.5 milioni di euro netti rappresenta un problema. Sarri spera che il sogno si trasformi in realtà.