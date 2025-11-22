 Calciomercato Lazio, Sarri prepara una rivoluzione!
Calciomercato Lazio, Sarri prepara una rivoluzione in mezzo al campo: lista lunga di nomi per rafforzare il centrocampo dei biancocelesti

2 ore ago

Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio, Sarri prepara una rivoluzione in mezzo al campo: lista lunga di nomi per rafforzare il centrocampo dei biancocelesti

Prevedere quale sarà la rosa della Lazio al 1° febbraio sembra un compito arduo, ma una cosa è certa: ci saranno numerosi cambiamenti. O almeno, questo è ciò che Maurizio Sarri si augura. Tra infortuni, scadenze di contratto, malumori e giocatori bocciati dal tecnico, la situazione in casa biancoceleste è stata complessa. Tuttavia, ora il mister ha deciso di prendere in mano la situazione e vuole essere lui a guidare la squadra verso una nuova direzione.

Sarri avrà infatti l’ultima parola sul mercato, consapevole però che non ci saranno investimenti troppo esosi. Per questo motivo, la talent room della Lazio si è messa al lavoro per trovare giovani talenti a basso costo, ma con potenziale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, due nomi continuano a essere nel mirino della società: David Watson, centrocampista scozzese classe 2004 in scadenza di contratto con il Kilmarnock, e Javier Fernandez, regista diciottenne del Bayern Monaco.

In mezzo al campo, quindi, si prospetta una vera e propria rivoluzione. Matteo Guendouzi potrebbe lasciare la Lazio per tornare in Premier League, mentre Dele-Bashiru e Belahyane non rientrano nei piani di Sarri. La volontà di Sarri è quella di rinnovare il centrocampo, puntando su giovani da plasmare e inserire nel progetto a lungo termine. L’arrivo di nuovi volti, quindi, potrebbe essere la chiave per un futuro più solido, con l’allenatore che avrà la possibilità di costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.

