Calciomercato Lazio, Sarri prepara una rivoluzione in mezzo al campo: lista lunga di nomi per rafforzare il centrocampo dei biancocelesti

Prevedere quale sarà la rosa della Lazio al 1° febbraio sembra un compito arduo, ma una cosa è certa: ci saranno numerosi cambiamenti. O almeno, questo è ciò che Maurizio Sarri si augura. Tra infortuni, scadenze di contratto, malumori e giocatori bocciati dal tecnico, la situazione in casa biancoceleste è stata complessa. Tuttavia, ora il mister ha deciso di prendere in mano la situazione e vuole essere lui a guidare la squadra verso una nuova direzione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora

Sarri avrà infatti l’ultima parola sul mercato, consapevole però che non ci saranno investimenti troppo esosi. Per questo motivo, la talent room della Lazio si è messa al lavoro per trovare giovani talenti a basso costo, ma con potenziale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, due nomi continuano a essere nel mirino della società: David Watson, centrocampista scozzese classe 2004 in scadenza di contratto con il Kilmarnock, e Javier Fernandez, regista diciottenne del Bayern Monaco.

In mezzo al campo, quindi, si prospetta una vera e propria rivoluzione. Matteo Guendouzi potrebbe lasciare la Lazio per tornare in Premier League, mentre Dele-Bashiru e Belahyane non rientrano nei piani di Sarri. La volontà di Sarri è quella di rinnovare il centrocampo, puntando su giovani da plasmare e inserire nel progetto a lungo termine. L’arrivo di nuovi volti, quindi, potrebbe essere la chiave per un futuro più solido, con l’allenatore che avrà la possibilità di costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora